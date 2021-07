Stranger Things n’a pas de temps à perdre ! La saison 3 est sortie depuis une semaine et les théories pour la suite fusent déjà. Et ce détail sur l’Instagram de David Harbour pourrait en dire beaucoup sur le saison 4…

ATTENTION SPOILERS La suite contient des spoilers sur le final de la saison 3 de Stranger Things.

Si tu as regardé la dernière saison de Stranger Things, tu as peut-être versé une larmichette en voyant Hopper se sacrifier pour que le portail séparant Hawkins de l’Upside Down puisse être fermé.

Même si je l’ai trouvé insupportable durant toute la saison, sa disparition m’attriste un peu.

Jim Hopper est-il vraiment mort dans Stranger Things ?

Pour surmonter le trauma, j’ai passé 10 minutes à rigoler du fait qu’il n’y aurait pas de corps à enterrer et que des plans montrant… eh bien… le vide pour signifier sa mort étaient ridicules.

Maintenant que j’y repense ces réflexions n’étaient pas si anodines.

Après des années à binger des séries à suspens, policières ou de science-fiction, je devrais pourtant le savoir : si le personnage ne meurt pas à l’écran et s’il n’y a pas de trace de son corps, alors il n’est peut-être pas si mort que ça.

Et cette théorie semble tout à fait coller à la « mort » de Hopper.

Surtout que comme te l’expliquait Alix, dans la scène post-générique un soldat russe évoque « l’Américain » enfermé dans une des cellules de leur base souterraine. S’agirait-il du chef de police ?

Des indices sur la suite de Stranger Things sur l’Instagram de David Harbour

Si tout cela respirait déjà bien la filouterie et le mystère, Buzzfeed vient de mettre en lumière un détail trouvé sur l’Instagram de David Harbour (Jim Hopper) qui va relancer sans attendre les théories sur la disparition du personnage.

Depuis le 4 juillet, date de sortie de la saison 3 de Stranger Things sur Netflix, l’acteur a régulièrement mis à jour sa photo de profil sur son compte, affichant une suite de chiffres.

6…1…8…6…

Il fallait avoir l’œil pour le repérer, et surtout l’esprit d’une vraie Nancy Drew pour faire le lien avec le numéro de téléphone de Murray Bauman !

Mind. Blown.

Un message vocal qui pourrait changer la fin de Stranger Things

Non contents de cette découverte, les membres de Buzzfeed en ont fait une autre : en appelant le numéro ils sont tombés sur le répondeur de Murray, qui leur a communiqué un message des plus surprenants !

« Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Murray Bauman. Maman, si c’est toi, s’il te plait raccroche et appelle moi entre 17 et 18 heures, comme on en a déjà parlé, ok ? Si c’est Joyce, Joyce, merci d’appeler, j’ai essayé de te joindre. J’ai des nouvelles. Ça concerne, hmm, c’est peut-être mieux si on en parle en personne. C’est pas une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais c’est quelque chose… »

Serait-il possible que Murray sache ce qui est arrivé à Hopper ? A-t-il découvert que « l’Américain » retenu par les soldats russes serait le chef de police ? Ou que ce dernier est passé dans une autre dimension ?

Tant de questions sans réponse qui vont travailler les détectives en herbe !

Si tu veux écouter le message dans son intégralité tu peux appeler le 618 625 8313 en ajoutant l’identifiant américain (001) devant.

Pour être honnête, je préfèrerais que l’intrigue de la saison 4 ne tourne pas autour du mystère « Hopper est-il vivant ? », mais je suis époustouflée par ce jeu de piste pour récolter des infos et entretenir le mystère.

Alors, ça t’a donné envie d’enquêter sur le sujet ?

À lire aussi : American Horror Story saison 9 a commencé !