ce que j'ai beaucoup aimé dans ce retournement de situation, c'est que le coming out de Robin n'est pas montré comme un ressort dramatique. Je veux dire, il n'y a pas de pathos autour de ça. Elle est lesbienne et ce n'est pas un drame.

Le seul drame est que la personne qu'elle aime ne l'aime pas en retour. Mais ça c'est une histoire éternelle, qui peut arriver à toustes, quelle que soit son orientation sexuelle.

La réaction de Steve montre qu'il n'est pas si con que cela, il a appris au fil des épisodes à l'apprécier, et à l'accepter telle qu'elle est.

Et par la suite, bin, rien n'a changé dans les relations de ces deux-là, à part peut-être une plus grande amitié, que j'espère voir se développer lors de la prochaine saison s'il y en a une. Hopper est-il vivant? Que veulent faire les russes avec le/les chien-démon? Comment va évoluer le couple Elfe-Mike ?... Robin trouvera-t-elle l'amour?