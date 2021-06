Mise à jour du 4 juillet —

L’heure est arrivée.

Stranger Things saison 3 est dispo sur Netflix

Après deux ans d’attente, la série est enfin de retour.

En deux ans, tu as peut-être oublié les temps forts de la saison 2, et ce qu’ils impliquaient pour la saison 3.

Mais rassure-toi, Louiselle a pensé à toi et te propose un article avec tout ce qu’il faut savoir avant la saison 3 de Stranger Things.

Personnellement je n’ai rien prévu ce soir pour rester à binger le tout pépère chez moi et faire une indigestion. Et toi ?

Mise à jour du 21 juin 2019 —

Tu n’en peux plus d’attendre le 4 juillet ?

Stranger Things saison 3, une ultime bande-annonce

C’est la dernière bande-annonce avant le grand dévoilement de la saison 3 sur Netflix !

Ça va être la foliiiiie !

Mise à jour du 21 mai 2019 —

Yes bébé !

Stranger Things saison 3, une nouvelle bande-annonce

SUMMER IS COMING SUMMER IS COMING ??? #StrangerThings3 Publiée par Stranger Things sur Lundi 20 mai 2019

Je n’en peux plus d’attendre, mais heureusement, la troisième saison débarquera dans seulement quelques semaines : le 4 juillet !

L’occasion de revoir les deux premières saisons pour se remettre complètement à la page.

Allez, je te laisse découvrir tranquillement ce nouveau trailer, qui met l’eau à la bouche, c’est le cas de le dire.

Mise à jour du 20 mars 2019 —

Tu l’as attendue patiemment, et elle est là enfin !

Stranger Things saison 3, la bande-annonce officielle

Oui, oui, oui, oui, oui, je dis OUI.

Tout à l’air dingue ! Je sais que beaucoup de fans ont été déçus par la saison 2, mais personnellement j’en ai aimé chaque minute.

Je suis persuadée que cette saison 3 saura tout autant me séduire.

Qu’en est-il de toi, douce lectrice ?

Mise à jour du 02 Janvier 2019 par Caroline —

Après un teaser énigmatique, Stranger Things a enfin une date de sortie !

Ta série Netflix préférée revient le… 4 juillet 2019. (C’est aussi mon anniversaire ! Tout le monde s’en fout, mais ça me met en joie.)

Oui, c’est dans très longtemps. C’est sûrement le temps nécessaire pour te préparer une troisième saison de qualité !

Alors patience, et en attendant, n’hésite pas à revoir les parties 1 et 2 pour te remettre dans l’action.

Mise à jour du 10 décembre 2018 —

Quelques mois après avoir mis en ligne un teaser sous forme de publicité rétro, Netflix fait monter l’impatience d’un gros cran…

Stranger Things saison 3, un teaser mystérieux

In the summer of 1985, the adventure continues… pic.twitter.com/m3s6hyJL8k — Stranger Things (@Stranger_Things) December 10, 2018

Miam !

Ces quelques secondes ne diffusent pour l’instant aucune image de la prochaine saison mais annonce les titres de tous les épisodes : Suzie, Do You Copy?, The Mall Rats, The Case of the Missing Lifeguard, The Sauna Test, The Source, The Birthday, The Bite, et The Battle of Starcourt.

Résultat, je suis déjà en train d’essayer d’y voir des indices et ma machine à imaginer est à deux doigts de fumer.

Alors douce lectrice, à quoi tu t’attends ? On lance les paris ?

Mise à jour du 18 juillet 2018 —

On était en mal d’information concernant la saison 3 de Stranger Things. Heureusement, une vidéo est venue hier assouvir notre soif d’images…

Stranger Things saison 3, un teaser rétro

Alors oui, je sais ce que tu vas me dire : ce teaser ne délivre pas grand chose sur l’intrigue de la saison 3. Toutefois, cette fausse publicité pour un centre commercial introduit un nouveau personnage.

Dans cette réclame très 80’s, on aperçoit pour la toute première fois Robin, une protagoniste campée par Maya Hawke, qui se trouve être la fille d’Uma Thurman et d’Ethan Hawke.

J’ai hâte de voir ce que les créateurs de la série feront de son personnage.

En tout cas, il y a fort à parier que ce centre commercial jouera un certain rôle dans la saison 3, actuellement en cours de tournage.

J’imagine toute notre bande de joyeux et jeunes lurons s’y rassembler chaque soir pour déguster des glaces plus grandes qu’eux. Et il y a fort à parier que le mall sera également un lieu pris d’assaut par des créatures répugnantes…

Allez, on prend son mal en patience, car Stranger Things saison 3 ne débarquera qu’en été 2019.

Mise à jour du 27 avril par Elise—

Quand on aime une série et qu’on attend la suite comme un cadeau de Noël, tout peut nous faire plaisir.

Comme par exemple, voir les images de ses acteurs favoris de Stranger Things se retrouver pour commencer la production de la saison 3.

Le casting de Stranger Things réuni pour découvrir la saison 3

Dans une vidéo relayée par CBR, on peut voir les acteurs se réunissant pour ce qui me semble être une première lecture du script de la saison 3.

Les images nous montrent aussi « quelques étrangers », c’est-à-dire des noms rejoignant cette grande famille qu’il me tarde de retrouver à l’écran.

Parmi eux, celui de Maya Thurman-Hawke (la fille d’Uma Thurman), de Jake Busey (Straship Troopers) et Cary Elwes (Saw).

Il y a quelques jours, Millie Bobby Brown, l’interprète d’Eleven avait publié cette photo aux côtés de Shawn Levy, le producteur exécutif de la série. Fort à parier que c’était le même jour que la vidéo. #oeildelynx

Ce dernier avait précisé à Glamour que pour cette troisième saison, Will Byers aurait enfin un peu de répit. Mais cela ne signifiait pas pour autant qu’Hawkins serait tranquille.

« Nous aurons affaire à de nouvelles forces du mal. »

Huhu, nous voilà prévenu·es. Ça me fait si plaisir de voir leurs têtes, j’ai l’impression de retrouver des copains d’école ! Et la bouille de la soeur de Lucas ! Elle est parfaite.

Pas déso pour l’hystérie.

Mise à jour du 27 mars —

Tous les mois, quelques détails concernant la saison 3 de Stranger Things sont distillés au travers d’émissions et d’interviews.

Et mars ne fait pas exception ! Voilà quelques infos sur ce qui arrivera sur nos écrans en 2019. Car oui, tu vas devoir attendre encore un an. Déso.

Stranger Things saison 3, une petite ellipse

Ça n’est pas un secret, la saison 3 fera un bond dans le temps.

On le sait depuis quelques mois maintenant. Toutefois, les acteurs et producteurs présents au PaleyFest (un festival de télévision qui a lieu au théâtre Dolby) ont révélé quelle serait l’ampleur de l’ellipse.

Elle sera d’un an ! Ce qui déplace l’intrigue jusqu’en 1985.

Pourquoi avoir décidé de situer l’histoire un an après les derniers événements ? Parce que les acteurs ont tous grandi plutôt vite et ne ressemblent guère plus à des collégiens.

Ils sont désormais ados et leurs corps ainsi que leurs voix changent. Il fallait justifier ces transformations physiques. Le scénario s’est donc adapté à l’évolution naturelle des acteurs.

Stranger Things saison 3, du love un peu branlant

Shawn Levy, le producteur, a confié :

« La relation entre Mike et Eleven va s’intensifier et durer tout comme celle entre Max et Lucas. »

Et d’ajouter :

« Ce sont des enfants de 13, 14 ans, qu’est-ce que l’amour peut bien signifier à cet âge ? Ce n’est jamais simple et généralement les histoires ne sont jamais très stables. Et on va beaucoup s’amuser avec cette instabilité ! »

Dans la saison 2, les couples Mike/Eleven et Lucas/Max s’étaient formés, pour le plus grand plaisir de leurs fans. J’avoue, j’ai souri pendant une bonne demi journée après.

L’amour est enfin né, et ça fait du bien ! Reste à savoir combien de temps il va durer, et quelles épreuves il lui faudra surmonter.

Stranger Things saison 3, Steve prend de l’ampleur

Amorcée dans la saison 2, l’amitié entre Steve et Dustin m’avait ravie. Une jolie bromance comme je les aime.

Steve devrait cette fois avoir un rôle encore plus important dans l’intrigue de cette nouvelle saison. Shawn Levy a révélé :

« Nous verrons davantage Steve Harrington en saison 3, je dirais juste que nous n’abandonnerons pas la magie de ‘père Steve’. Je ne veux pas en dire plus, mais j’ai littéralement le sentiment de m’être promené et d’avoir trébuché sur une mine d’or avec ‘père Steve’ ».

Je n’ai pas compris à quoi ça fait référence. Si tu as des hypothèses, je serais ravie et soulagée de les lire. Hâte de voir ce qu’il lui réserve !

Stranger Things saison 3, de nouvelles références

Le fan service des années 80 sera encore bien présent cette fois-ci.

Et l’accent sera mis sur les références à Retour vers le futur, la trilogie culte de Robert Zemeckis.

Des clins d’oeil qui me toucheront à mon avis plus que celles à Ghostbusters, l’année dernière.

Voilà ma bonne dame, je te laisse avec ces quelques informations, en espérant qu’elles calment un peu ton impatience. Moi, je ronge mon frein.

Mais en attendant, tu peux commencer The Terror, la nouvelle bombe télévisée d’AMC, produite par Ridley Scott.

Mise à jour du 21 février 2018

Au bureau, je vis un rollercoaster émotionnel permanent.

Hier, ce bon David Harbour dansait avec des manchots en Antarctique, ce qui m’a immédiatement filé la banane, et aujourd’hui une rumeur est venue entamer ce bonheur fraîchement atteint…

Stranger Things saison 3, une rumeur circule sur un potentiel départ…

Une source proche des frères Matt et Ross Duffer a révélé au magazine Moviefone, que cette saison 3 serait la dernière à « présenter les frangins dans le même rôle que les saisons précédentes. ».

Les créateurs et producteurs de la série événement Netflix changeraient donc de casquette.

Mais pour enfiler laquelle ?

Et surtout, qu’est ce que ça signifierait ? Qu’ils ne participeraient plus à l’écriture et à la réalisation ?

Effroi total sur mon visage.

Une rumeur détruite par Netflix

Après tout ce grabuge, Netflix a finalement démenti la rumeur en tweetant :

Don't drop your Eggos. Rumors that the Duffer Bros are leaving Stranger Things after season 3 are false. pic.twitter.com/x4kbL9990e — Netflix US (@netflix) February 20, 2018

Comprends :

« Ne lâche pas tes Eggos. Les rumeurs concernant le départ des frères Duffer après la saison 3 sont totalement fausses. »

Beaucoup de bruit pour rien, en somme.

En effet, Matt et Ross auraient signé un contrat avec la plateforme qui les obligerait à contribuer à « deux autres projets ». Ils se seraient donc engagés à ne pas quitter le navire trop tôt !

Toutefois, toujours d’après Bustle, les frères auraient commencé à réaliser un long-métrage dénommé Hidden, et auraient déclaré vouloir revenir à la création de films. Un projet entamé par leur implication dans la série Stranger Things, qui est considérable.

Pour l’instant, rien n’est donc sûr. Ils sont censés rester, mais le feront-ils ?

En attendant, le premier épisode de la saison 3 sortira en avril 2019.

Si cette date te semble extrêmement lointaine, laisse moi te dire que… c’est vrai. Mais c’est pour la bonne cause. David Harbour a confié au magazine Variety que :

« Matt et Ross ont besoin de temps. Ces mecs travaillent tant ! Je veux dire, ils rentrent chez eux et écrivent pendant 12 à 14h par jour ».

Un travail en effet considérable qui mérite bien qu’on patiente un peu…

Mise à jour le 12 février 2018

Entre David Harbour qui joue dans des pubs pour la lessive, Millie Bobby Brown qui pose à la une des magazines, Charlie Heaton à l’affiche du film d’horreur événement Le Secret des Marrowbone, Natalia Dyer et Joe Keery qui participent à Jokes de papa, le casting de Stranger Things est décidément très présent !

Normal, la saison 2 est sortie il y a presque 4 mois et il faut bien nous filer notre dose hebdomadaire.

Voilà de quoi te sustenter cette semaine !

Stranger Things saison 3

J’ai en ma possession une très mauvaise nouvelle, et j’exagère à peine.

Souviens-toi : la première saison de Stranger Things était composée de 8 épisodes. La seconde avait augmenté notre dose de plaisir en ajoutant un épisode supplémentaire.

Cependant, pour cette troisième et avant-dernière saison, il n’y aura de nouveau que 8 épisodes, d’après TV Line.

Un drame au moins comparable au réchauffement climatique, qui m’a affectée dès le réveil et continuera de pourrir encore ma journée, j’en ai bien peur.

Pourquoi ? Parce que depuis quelques temps, un bruit courait selon lequel cette saison aurait droit à quelques 10 épisodes. Une rumeur désormais éviscérée !

Ce n’est pas si dramatique que ça, tu te dis ? Et mon titre était trop alarmiste ?

Peut-être, oui. J’assume.

Cependant, je trouve depuis mon premier visionnage de la saison 1 que la série gagnerait à être plus dense. J’aimerais que les showrunners se donnent le temps de davantage explorer les personnages, de leur donner plus d’ampleur.

Un exemple ? Je trouvais très bonne l’idée de la « relation » entre Dustin et le bébé Demogorgon. J’aimais la dimension « j’élève une créature qui causera ma perte ».

Mais cette relation n’a pas eu le temps de grandir, de prendre suffisamment d’étoffe pour qu’elle pèse réellement dans le récit. Leur histoire est bâclée !

À vouloir faire trop rapide, trop efficace, les frères Duffer allègent la dimension dramatique de leur produit. Dommage, du coup, de raccourcir encore le temps qui leur est imparti pour traiter leur sujet à fond…

Mais ça n’est que mon humble avis de consommatrice assoiffée d’images.

Stranger Things saison 3

Comme le monde n’est pas complètement pourri, j’ai tout de même une info plus agréable en ma possession.

Sache qu’on en sait un tout petit peu plus sur ce qui fera la substantifique moelle de la saison 3.

Je t’annonçais déjà il y a quelques mois que l’intrigue ferait un bond dans le temps. Les collégiens seront donc devenus lycéens.

Et d’après le site Collider, dans cette saison 3, Eleven se sera plus la seule à être « spéciale ». D’autres enfants pourvus de dons seront la cible de recherches.

Il est donc fort possible que nous revoyions les personnages introduits dans un épisode de la saison 2. Et ils joueront un rôle important…

C’est tout ce que je sais pour le moment, mais je reviens vers toi dès que j’ai de nouvelles infos !

Stranger Things saison 3, des idées ?

Voilà maintenant une dizaine de jours que Stranger Things saison 2 a débarqué sur Netflix.

Neuf jours que j’ai donc terminé de la binger.

Le manque s’est déjà installé. Et dire qu’il va falloir attendre encore un an…

Ross et Matt Duffer, les deux frères à l’origine de Stranger Things, se sont confiés à Yahoo sur la saison 3. Matt a révélé lors de l’interview :

« On a commencé à discuter de la saison 3 hier, donc c’est très récent… J’annonce toujours des choses et j’ai souvent tort après parce que les évènements évoluent toujours d’une certaine façon ».

Le ton est donné : il faudra prendre les propos des deux frères avec des pincettes. Ross ajoute cependant :

« Nous avons un objectif final, nous savons où nous voulons aller. Nous ne sommes pas sûrs du temps que ça nous prendra pour atteindre ce but, mais ce qui est certain c’est qu’on a un plan. »

Voilà qui est rassurant ! Les deux showrunners savent où ils vont !

Stranger Things saison 3 comportera un bond dans le temps

Tout comme la saison 2, qui prenait place à peu près 10 mois après la première, la saison 3 fera également un saut dans le temps. Les frères se livrent sur les raisons de cette ellipse :

« Les jeunes acteurs ont déjà l’air plus vieux qu’ils ne sont censés l’être. Pour la saison 2, on voulait à l’origine ouvrir sur Noël juste après les évènements mais on s’est rendus compte que les acteurs avaient déjà l’air plus âgés… »

Et oui, cela fait partie des contraintes d’un tournage avec des enfants : ils poussent vite.

Matt Duffer révèle avec malice :

« Caleb McLaughlin (Lucas) a déjà la voix d’un homme. Ça me fait flipper ! L’année prochaine, il viendra sur le tournage en bagnole ! »

Et Ross de conclure sur une note d’humour :

« Quand je vais voir Caleb au volant d’une voiture, je vais probablement m’évanouir. »

Moi aussi d’ailleurs. Telle une mère louve, j’aimerais voir Eleven, Mike, Dustin, Lucas et Will rester enfants pour toujours.

Stranger Things saison 2 est actuellement disponible sur Netflix.

