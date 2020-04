Stranger Things : ce qu’il faut savoir avant la saison 3

Faire une série qui claque, ça peut prendre du temps.

Les frères Duffer et Shawn Levy le savent, et c’est la raison pour laquelle il a fallu attendre 2 ans avant la sortie de la saison 3 de Stranger Things.

Depuis 2017 tu as peut-être oublié où la fin de la saison 2 de Stranger Things laissait Hawkins et tes héros favoris. Eh bien voici une mise à jour pour être fin prête pour demain !

Justice pour Barbara dans la saison 2 de Stranger Things

Priorité aux priorités, et la mienne s’appelle Barbara.

Si comme moi, la disparition de ce doux personnage t’avait laissé un goût amer d’injustice dans la bouche, tu seras ravie d’apprendre que la vérité a enfin éclaté au grand jour.

En contactant la presse, Jonathan et Nancy ont permis de révéler les causes réelles de la disparition de la jeune femme. Une bonne action qui a laissé aux parents de Barb (et à tout le fandom) la possibilité de faire leur deuil.

We love you Barb.

Stranger Things saison 2 : Will se fait (encore) bolosser

Après avoir passé la première saison à jouer à cache-cache avec un Demogorgon entre Hawkins et sa version Upside Down, Will n’a pas non plus eu le droit à une saison 2 des plus reposantes.

De retour dans sa réalité, ses amis et sa famille le pensaient sain et sauf. C’était sans compter sur le Mind Flayer, créature qui prend possession du jeune Byers et se sert de lui pour espionner les habitants d’Hawkins et tenter de s’emparer de la ville.

Joyce, Hopper, Mike, Jonathan et Nancy découvrent que la créature craint la chaleur et tentent de la forcer à quitter le corps de Will en transformant la maison en sauna.

Cette technique, associée à une diversion de la part des amis de Will et à un coup de tisonnier brûlant de la part de Nancy, fait ses preuves, et le Mind Flayer libère le jeune homme de son emprise.

Eleven, meuf sûre de Stranger Things

Le problème c’est que durant ses vacances dans le corps de Will, le Mind Flayer en a profité pour étendre son armée de Demogorgons (ou Demodogs d’après Dustin).

Et que ces derniers arpentent la ville par un réseau sous-terrain de racines maléfiques développé par le monstre.

Le portail entre Hawkins et l’Upside Down commence sérieusement à ressembler à un gruyère et malgré l’accord passé entre Hopper et le Laboratoire National d’Hawkins en fin de saison 1, il paraît donc urgent de le fermer.

Et puisque toute l’équipe scientifique s’est fait réduire en hachis parmentier par les Demodogs quand les copains de Will ont commencé à s’en prendre au Mind Flayer en Will, c’est encore une fois Eleven qui s’y colle !

Si Stranger Things était un travail de groupe, Eleven serait clairement celle qui fait 99% du boulot…

Après que la petite troupe d’ados a échappé aux Demodogs, que le Mind Flyer a quitté le corps de Will et qu’Eleven a fermé le portail, tu pourrais croire que ça y est, c’est bon, Hawkins peut retrouver une vie normale, n’est-ce pas ?

N’EST-CE PAS ?

Bif bof si j’en crois la scène finale, dans laquelle l’ombre terrifiante du Mind Flyer plane au dessus du lycée depuis l’Upside Down…

L’araignée de l’apocalypse

Les nouveaux personnages de Stranger Things

La saison 2 de Stranger Things a vu débarquer une salve de nouveaux joueurs, à la personnalité bien marquée.

Je pense notamment à Maxine (Max) et Billy, frère et sœur qui ont quitté le soleil californien pour la petite ville tranquille d’Hawkins.

Indépendante, rebelle et sarcastique, Max a tout de suite su se frayer un chemin jusqu’à mon cœur. Et si Eleven l’a d’abord vue comme une rivale, elle ne peut que l’accepter à son tour. Maxine s’est donc fait sa petite place dans la bande.

MadMax

Il faut dire que survivre à des Demodogs, ça crée des liens…

Mon amour pour la jeune fille est proportionnelle à la haine que j’entretiens pour son frère, Billy.

Billy, où le bâtard par excellence. Misogyne, violent, toxique… j’avais envie de jeter mon ordi à chaque fois qu’il apparaissait à l’écran. Et si j’en crois les bandes-annonces de la saison 3, l’insupportable californien va monter d’un grade sur l’échelle du bad guy…

Tête à claaaaaques

Autre personnage qui a marqué les spectateurs durant la saison 2 de Stranger Things : Kali.

Ses pouvoirs et le 008 tatoué sur son bras la lie de manière assez évidente à Eleven. Cette dernière, après avoir revu sa mère, comprend que Kali n’est nulle autre que sa sœur.

Le chemin des deux jeunes filles se croise, mais après avoir compris que Kali et sa bande ont pour objectif de punir tous ceux qui leur ont fait du mal, Eleven préfère retrouver ses amis.

Il n’est cependant pas improbable que Kali revienne durant la saison 3.

Love stories à Hawkins

Je dois dire que les romances, surtout au sein du petit groupe de jeunes ados, ne m’ont pas franchement emballée. J’ai du mal à en comprendre l’intérêt, et je les trouve plutôt forcées…

Maaais puisque je me suis engagée à faire un point sur la saison 2 de Stranger Things et que ces relations risquent d’être centrales dans le déroulé de la saison 3… Here we are.

Sans surprise, le couple Eleven/Mike semble se concrétiser, notamment par le baiser le plus malaisant de l’histoire du cinéma un baiser échangé lors du « Snow Ball » du lycée d’Hawkins.

Idem du côté de Max et Lucas, dont la proximité n’est pas sans agacer Dustin, jaloux et délaissé par son meilleur ami. Heureusement, il peut compter sur Steve et leur bromance qui me fait chaud au cœur.

Ce dernier semble d’ailleurs avoir accepté la romance entre Jonathan et Nancy, même si les sentiments qu’il éprouve pour son ex petite-amie n’ont pas disparu.

Enfin, la relation entre Joyce et Hopper continue d’affoler les fans, impatients de voir si les deux personnages oseront enfin admettre leur attraction réciproque dans la saison 3…

Réponse demain, jeudi 4 juillet, sur Netflix !

Tous les acteurs nous mettent en garde, annonçant une saison 3 très triste. Déjà que j’ai chialé comme jaja devant les deux précédentes, j’ai peur de ce qui m’attend…

