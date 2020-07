L’été s’annonce fantastique pour les fans de Stranger Things !

Après avoir annoncé la production d’un set LEGO de la maison des Byers, version « upside down » incluse, la série sort de nouveaux produits dérivés… de saison !

Des bouées Stranger Things pour se la couler douce dans l’upside down

À quelques jours du 4 juillet, date de la sortie de la saison 3 de Stranger Things, Netflix et BigMouth Inc viennent de lancer en partenariat une sélection de nouveaux produits issus de l’univers de la série !

Au cas où la saison 3 ne suffirait pas à te glacer le sang, tu pourras retrouver sur Amazon des bouées à l’effigie des gaufres préférées d’Eleven, des glaces de Scoop Ahoys et d’autres petites merveilles qui t’aideront à te rafraîchir cet été.

Bouée gaufre Stranger Things, 39,99$

Les plus agités pourront s’essayer au rodéo aquatique sur un dart gonflable !

Bouée dart Stranger Things, 39,99$

Un été 100% Stranger Things

Pour celles et ceux qui sont plus « chill au bord de la piscine » que « concours de natation synchronisée », une serviette façon papier peint et guirlande du salon des Byers, et une autre avec l’avis de recherche de Barbara sont également disponibles.

Serviette de plage bouteille de lait avis de recherche, 29,99$

Serviette de plage guirlandes alphabet, 29,99$

Et pour que le chill soit absolu, Big Mouth Toys et Netflix proposent un porte-gobelet : plus besoin de mettre fin à ta session bronzage pour bien t’hydrater !

Avec une piscine qui ne sera pas sans te rappeler celle où Eleven a subi les expériences d’isolation sensorielle, les petits pourront eux aussi apprendre la brasse. En toute sécurité.

Piscine Stranger Things, 39,99$

Enfin, que les parents se rassurent, le service marketing de Stranger Things a pensé à tout, et propose même à la vente un super maître nageur : un joli demogorgon de 2 mètres de haut !

Demogorgon gonflable de 2 mètres, 99,99$

À quand un pédalo à l’effigie des vélos de Mike, Dustin, Lucas et Will ?

