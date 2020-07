Arrêtons de mettre du dentifrice sur les boutons et les brûlures !

Ha ha, quand j'étais petite je me suis amusée un soir à me tartiner les mains de dentifrice (je ne sais pas pourquoi j'ai fait un truc pareil) et je vous raconte pas l'état de mes mains le lendemain matin, complètement rouges et enflées, du coup ça ne me serait jamais venu à l'esprit de m'en mettre sur le visage ou ailleurs après ça.