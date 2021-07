En partenariat avec les éditions Fleuves (notre Manifeste)

Vous savez, je ne suis qu’une faible humaine.

J’ai beau cultiver mon féminisme, essayer de limiter mes déchets, dire « Merci » et « S’il vous plaît » au chauffeur du bus, écouter des podcasts empouvoirants…

J’ai mes faiblesses. Mes failles.

Et je finis, parfois, par stalker mon ex le dimanche soir, en slip, sur mon canapé, avec un replay de RuPaul’s Drag Race en fond sonore et une pizza froide à portée de main.

C’est dans ce genre de moments que je pense à Alvie, l’héroïne du roman mordant BAD : elle n’a peur de rien, et surtout pas de remettre le grappin sur son ex !

Avant d’aller plus loin, laissez-moi vous la présenter, ainsi que le nouveau livre de Chloé Esposito : le roman des meufs imparfaites.

Pourquoi je stalke mon ex

C’est la grande question.

À la différence d’Alvie dans BAD, qui a clairement envie de rendre à son ex la monnaie de sa pièce, je ne suis pas motivée par la vengeance… mais la curiosité, est-ce vraiment plus sain ? Je me le demande !

Qu’est-ce qui fait que, ce dimanche soir-là, je décide d’ouvrir une fenêtre de navigation privée pour aller observer ce que fait mon ex depuis ma dernière séance de stalking ?

Est-ce un désir enfoui de me remettre avec lui ? Oh que non, déjà qu’on avait pas grand-chose en commun à l’époque, la vie n’a fait que nous éloigner davantage.

Par exemple, je ne pense pas que lui passe ses week-ends à manger de la pizza froide en observant mes derniers tweets.

Est-ce une envie d’interférer dans sa vie ? Toujours pas, je fais bien attention à ne laisser aucune trace — surtout qu’il m’a bloquée, d’où la navigation privée…

Soyons claires, je ne suis pas une personne dangereuse qui allait afficher publiquement ses secrets ni quoi que ce soit. Il a simplement décidé de m’évincer de sa vie après notre rupture.

Moi ça me va, je n’ai pas envie d’aller prendre des cafés chez sa mère désagréable ni de monter à nouveau dans sa caisse qui sent le pin synthétique.

Par contre. J’ai envie. De savoir. Ce qu’il fait. De sa vie. JE SAIS PAS POURQUOI LAISSEZ-MOI.

Comment bien stalker un ex sur Instagram

Passons à la pratique. Comment bien stalker ? Tu vas voir, ce n’est pas si compliqué.

Alvie, dans BAD, a de la chance : son ex est sur Tinder. J’adorerais pouvoir ricaner devant le profil de mon ancien amant, qui n’a jamais été très doué pour se mettre en valeur.

Mais il a le mauvais goût d’être en couple, fidèle, et allergique aux applis de rencontres. Il ne me facilite pas la tâche, quoi.

Je commence par le plus simple dans ma situation. Le compte Instagram de mon ex est public ; tant que je ne suis pas connectée au mien (qu’il a bloqué, donc), je peux y accéder.

Manque de bol, c’est un insipide enchaînement de brunchs, de boutons de manchette et de photos de chats. Aucun intérêt putain.

Même pas un petit selfie, que je puisse voir la gueule qu’il a. Le mec ne fait AUCUN EFFORT.

Par contre, vous savez qui aime bien poster des selfies ?

Sa meuf.

Comment bien stalker un ex via sa nouvelle copine

La petite amie actuelle de mon ex, que je ne connais ni d’Ève ni d’Adam, a le bon goût d’être plus active que lui sur Internet. Faut toujours compter sur les meufs, ça ne me surprend pas.

Je la repère comme d’habitude par un des commentaires riches en emojis cœurs-dans-les-yeux qu’elle poste sur un énième toast à l’avocat et je file sur son profil.

Ahhhh, là on commence à avoir des choses à se mettre sous la dent.

Petit selfie de couple au mont Saint-Michel, petite photo de lui au marché, vidéo de sa première leçon de surf (désastreuse, et pour cause, il a toujours eu l’équilibre d’un héron bourré).

Une fois le filon de nouveaux clichés épuisés, je n’ai pas fini de stalker pour autant. Rassure-toi, je n’ai pas poussé le vice jusqu’à créer un faux profil Facebook pour contourner mon blocage !

Facebook c’est has been de toute façon. Non, je vais plutôt aller sur Twitter.

Comment bien stalker son ex sur Twitter

Je ne me contente pas de faire défiler son profil, de toute façon aussi ennuyeux que sa timeline Instagram — ah, ces gens discrets, ça facilite pas la tâche au moment de stalker.

Par contre, une rapide recherche comprenant son nom d’utilisateur, son @ comme on dit dans le jargon, me permet de voir les tweets qui le mentionnent.

Quelques contenus pros, quelques réponses à des concours, et ô joie, je tombe sur la pépite, le clou du spectacle : il s’est mis au stream !

Est-ce que j’ai que ça à foutre, un dimanche soir, de regarder un replay de mon ex jouant à Stardew Valley ? Écoutez, je crois bien que oui.

Comment bien stalker son ex sur Twitch

J’essaie de ne pas me laisser attendrir par le faible nombre de vues, qui atteint péniblement les deux chiffres : je ne suis pas là pour avoir de l’empathie.

Je suis là pour assouvir mon incompréhensible besoin de voir le visage de mon ex occupé à planter des navets dans la charmante bourgade de Pelican Town.

La vidéo charge péniblement, la faute au hotspot wi-fi pourri que je squatte par flemme de rappeler SFR pour régler mon souci de box. Ça turbine. Ça turbine. Ça turbine.

Enfin une image, très pixellisée, encore plus que le jeu de base, quoi. Qui s’affine, petit à petit.

Ah le bâtard. Il a pas mis de vidéo. Et son micro est naze du cul. REMBOURSEZ ! NOS INVITATIONS !

Et là, je bénis mon tempérament calme, car j’imagine le caractère sanguin d’Alvie, l’héroïne de BAD, face à ce stream si décevant…

Je pense que son smartphone aurait volé dans la fontaine de Trévi ou sous la roue d’une Vespa, illico presto !

Stalker son ex, une activité peu glorieuse mais pas désagréable

C’est généralement face à ce genre d’écueil que je suis obligé de prendre du recul.

Je suis toujours en slip, ma pizza est toujours froide, j’ai perdu une heure de ma vie et raté le lip sync de RuPaul’s Drag Race, tout ça pour apprendre que mon ex aime ses œufs bien brouillés et gère mal l’arrosage des navets.

Est-ce le moment le plus fameux de mon existence ? Pas vraiment.

Est-ce que je regrette ? Non plus.

Je vois ces poussées de curiosité un peu malsaine comme autant de piqûres de moustique : même si c’est pas bien, je DOIS gratter. Ça soulage.

Et au moment de fermer la fenêtre, j’ai zéro croûte, donc c’est encore mieux.

Sur ce, je vous laisse, jusqu’à ma prochaine session « plaisir coupable » de type : imaginer les positions de ma voisine quand elle hurle de plaisir ou me percer les boutons.

En attendant, vous pouvez vous rouler dans la rage que votre ex vous inspire en dévorant BAD !

