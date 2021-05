Maissss moi j'aime bien Riverdale (oui j'assume). Par contre le spin off me donne pas trop envie mais la série de base j'aime bien. Même si il y a des points négatifs et positifs. J'ai toujours eu un faible pour les séries teen même si j'ai plus l'âge et qui donnent une vision parfaite niveau esthétique cinématographique. Car quand je regarde une série c'est pour réver d'un monde qui n'existe pas vraiment. Même si j'ai trouvé que la saison 3 partait un peu en cacahouette (trop d'intrigues entreméles, pourtant je suis fan de Westworld aussi mais c'est pas du tout fichu pareil et les intrigues sont logiques, de mon point de vue).Bref voilà j'assume aimer les Riverdale, Elite, et cie (même si je préfère Riverdale car parfois c'est moins trash et justement plus culcul que des trucs comme elite où j'ai l'impression que c'est des séries qui montrent du trashs pour du trashs).