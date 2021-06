Steven Spielberg, le réalisateur aux films cultissimes, se lance dans l’écriture de sa première série depuis Histoires Fantastiques en 1985. Spielberg’s After Dark risque bien de te surprendre…

La particularité première de cette nouvelle série est qu’elle ne sera disponible… que la nuit.

Au coucher du soleil, la série sera rendue disponible, et à son lever, elle disparaîtra.

Un compte à rebours sera mis en place chaque nuit sur la plateforme Quibi, dont je ne sais pas grand chose pour le moment à part l’inscription mystérieuse laissée sur son site :

« Un truc cool arrive d’Hollywood et de la Silicon Valley – du divertissement captivant à consommer sur le pouce, créé pour les mobiles par les plus grands talents, et conçu pour s’insérer parfaitement dans n’importe quel moment de ta journée. »