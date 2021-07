Le nouveau Spider-Man avec Tom Holland et Zendaya arrive en salle très bientôt, et la promo du film bat son plein.

Du coup, l’affiche a été dévoilée. Sauf que les fans ont jugé qu’elle n’était vraiment pas top. Alors sur Twitter, ils l’ont refaite à leur sauce !

L’affiche de Spider-Man Far From Home est… sympa

Voici l’affiche d’origine. C’est vrai qu’elle a un certain aspect « collage d’arts plastiques ».

Je trouve que c’est un style, et peut-être même que c’est voulu, étant donné que Peter est une jeune lycéen…

Mais il est bon de souligner que comparée aux affiches très travaillées que propose d’habitude Marvel, celle-ci surprend avec son air concocté rapidement à l’aide d’un logiciel gratuit.

Check out our #IMAX exclusive artwork for @SpiderManMovie! See up to 26% more picture when you see #SpiderManFarFromHome in #IMAX theatres this July. Reserve your seat today: https://t.co/MEwCCAVD49 pic.twitter.com/jYebjwdWsj — IMAX (@IMAX) June 12, 2019

En tout cas, la chose a fait appel à la créativité des internautes !

Grâce à Revelist, j’ai donc pu prendre connaissance des œuvres qualitatives qui ont découlé de cette histoire.

Les affiches de Spider-Man Far From Home faites par les fans

Des gens ont proposé leur version très moche, afin de souligner que les graphistes de l’affiche officielle ne se sont pas exactement foulés.

Les affiches de Sony pour Spider-Man sont vraiment de mieux en mieux, wow !

Sony's Spider-Man Far From Home posters just keep getting better wow ? pic.twitter.com/kK1eCkBMUd — lily ⎊ (@lunarlemasters) June 12, 2019

Vous pensez quoi du nouveau poster de Spider-Man ?

What do you all think of the new FFH poster? pic.twitter.com/mKyzMwchyZ — Irogen (@IronGamer15) June 13, 2019

Littéralement personne : Le poster de Spider-Man Far From Home :

literally no one:

spiderman ffh posters: pic.twitter.com/N0lP6jTpG1 — vee ⎊ // fan acc (@valsreactor) June 12, 2019

Ce serait amusant que ce fil Twitter remonte chez Marvel, et qu’effectivement, l’un de ces montages soit sélectionné comme l’une des affiches officielles !

Zendaya en a d’ailleurs repartagé un, mais elle ne s’est pas exprimée sur le sujet.

Quelqu’un a pris cela pour une invitation à continuer à partager des montages très nuls, en joignant le sien.

Est-ce qu’on partage nos œuvres ?!

Are we sharing our art?! pic.twitter.com/zmi5lkeq1q — Kelly ?? (@hughesytweets) June 13, 2019

J’ai hâte de voir les prochaines !

Si tu devais en choisir une, laquelle ce serait ? N’hésite pas à faire ta propre version et à la partager en commentaires. Ça ne demande pas beaucoup d’efforts, finalement…

À lire aussi : Captain Marvel, « pire héroïne » pour avoir cassé du harceleur de rue ?