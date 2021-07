Pense à tous ces soutiens-gorge sans bretelles achetés mais jamais portés car TOTALEMENT INUTILES face à tes gros seins… Ne te laisse plus berner, voici la technique ultime pour tester le maintien d’un soutif !

Si tu as des gros seins, toi-même tu sais que les soutiens-gorge sans bretelles sont un no go définitif. Enfin à moins d’avoir envie de le retrouver au niveau de ton nombril 30 minutes plus tard.

Mais il existe peut-être la solution, et elle fait le tour d’Internet depuis quelques jours.

La marque Curvy Kate et sa lingerie grande taille

C’est Curvy Kate, une marque américaine de lingerie grande taille, qui fait parler d’elle sur Twitter en raison de ses soutiens-gorge. Pour info, elle propose des modèles allant des bonnets D à K !

Si elle fait autant le buzz ces derniers temps, c’est parce qu’elle a trouvé un moyen concret et efficace de prouver que ses soutiens-gorge sans bretelles tiennent pour de vrai.

J’ai nommé : le cartwheel challenge.

Le cartwheel challenge pour trouver le meilleur soutien-gorge sans bretelles

C’est la marque elle-même qui a lancé ce challenge sur Twitter pour montrer que même les gros seins ont le droit d’avoir du fun. Genre faire la roue (cartwheel en anglais).

Et je trouve que c’est un plutôt bon argument marketing finalement ! Les boobs restent bien en place dans leur bonnet, sans avoir l’air de cisailler les côtes de la jeune femme pour autant.

Eh, peut-être que ça marche aussi avec l’#ATRChallenge de Mcfly et Carlito !

Maintenant je sais comment je testerai le maintien d’un soutif sans bretelles la prochaine fois que j’en achèterai un. J’ai plus qu’à apprendre à faire la roue par contre…

