L’heure des au revoir a sonné.

Ce mois-ci Netflix se sépare d’une sacrée liste de films et de séries.

Alors file vite en profiter avant qu’il ne soit trop tard !

Les films qui sortent du catalogue Netflix en juin 2019

The theory of Everything, de James Marsh (1er juin)

Chop chop ! Il va falloir faire vite si tu veux regarder The Theory of Everything (ou Une Merveilleuse Histoire du Temps), le biopic romancé sur la vie de Stephen Hawking.

Carrie, de Kimberly Peirce (3 juin)

La fin de l’année scolaire approche… Les bals de promo aussi… En espérant que le tien finisse mieux que celui de Carrie ! (Sinon, viens ce 30 mai te consoler à la Grosse Teuf madmoiZelle Bal de promo !)

Un heureux évènement, de Rémi Bezançon (14 juin)

Louise Bourgoin et Pio Marmaï attendent un heureux évènement… Mais cette grossesse va chambouler la relation du couple.

Last Night, de Massy Tadjedin (14 juin)

Un drame romantique qui lie et délie les destins de quatre personnes (dont Keira Knightley et Guillaume Canet)… Parfait pour un dimanche pluvieux !

Attention, tu n’as plus que jusqu’au 14 juin pour profiter de ce film franco-américain.

Fifty Shades of Grey, de Sam Taylor-Johnson et James Foley (17 juin)

Ai-je vraiment besoin de te présenter Fifty Shades of Grey ?

Je me contenterai de dire que si c’est ta came et que tu veux avoir un coup de chaud avant l’été, le film sera sur Netflix jusqu’au 17 juin.

Blanche-Neige et le chasseur, de Rupert Sanders (29 juin)

Blanche-Neige et le chasseur, ou la bonne excuse pour regarder Kristen Stewart se battre, Chris Hemsworth sortir les muscles, et Charlize Theron prendre un bain d’or.

Le tout sur une super bande-son !

Fous d’Irène, de Bobby Farrelly (30 juin)

Dans cette comédie déjantée, Charlie (Jim Carrey) et son alter ego Hank tombent tous les deux amoureux de l’intrigante Irène, que le policier est censé escorter dans un État où elle est recherchée.

Je te partage l’hilarant début de la critique des Inrocks sur le sujet :

« Brûlant sans aucun complexe tous les murs du con, Fous d’Irène fait passer le précédent succès des frères Farrelly, Mary à tout prix, pour une comédie élégante. »

Tout est dit.

Crazy Night, de Shawn Levy (30 juin)

Phil (Steve Carell) et Claire (Tina Fey) décident de passer une soirée de folie pour sauver leur couple.

En se pointant à l’improviste dans un des restaurants les plus huppés de Manhattan, ils se font passer pour un autre couple… recherché par des gangsters !

Crazy Amy, de Judd Apatow (30 juin)

Crazy Amy c’est une comédie décomplexée menée de front par Amy Schumer, et qui avait beaucoup plu à la rédac à sa sortie.

Crimson Peak, de Guillermo del Toro (30 juin)

Un film d’horreur réalisé par Guillermo del Toro, et qui réunit Tom Hiddleston, Jessica Chastain et Mia Wasikowska ? Je n’ai qu’un seul mot : miam.

Le reste des films qui quittent Netflix en juin 2019

Parmi tous les films qui quittent le catalogue Netflix ce mois-ci, il y a aussi :

Scarface, de Brian De Palma (6 juin)

À bout portant, de Fred Cavayé (14 juin)

La conquête, de Xavier Durringer (14 juin)

La loi de Murphy, de Christophe Campos (14 juin)

La saga Fast & Furious (15 juin)

Boruto : Naruto le film (30 juin)

The Karate Kid, de John G. Avildsen (30 juin)

Collateral, de Michael Mann (30 juin)

L’agence tous risques (30 juin)

Les séries qui sortent du catalogue Netflix en juin 2019

Salem Saisons 2 et 3 (30 juin)

Le 30 juin les sorcières de Salem enfourchent leur balais pour s’envoler loin de Netflix.

Profites-en pendant qu’elles y sont encore pour redécouvrir leur histoire et celle de la ville, dans cette série fantastique aux touches d’horreur.

Scream Queens Saisons 1 et 2 (30 juin)

La série comico-horrifique (quoi ? ça n’existe pas comme genre ?) de Ryan Murphy quitte bientôt la plateforme noire et rouge. Tu sais déjà qui est le tueur du campus, toi ?

The Americans, Saisons 1 et 2 (30 juin)

Les saisons 4 et 5 sont sortis en mars du catalogue Netflix, au tour de la 1 et de la 2.

Tu n’as plus qu’au 30 juin pour profiter des aventures de ce couple d’agents du KGB formés pour vivre aux États-Unis comme une famille lambda.

New Girl, Saison 6 (30 juin)

Fais une pause dans tes révisions avec New Girl. Crois-moi, ça te détendra quand ton cerveau sera en train de te couler par les oreilles à causes des annales de maths !

Modern Family, Saison 5 (30 juin)

Netflix est en train de se séparer petit à petit de toutes les saisons de ce format court comique… Profites-en vite avant que Modern Family ne soit plus du tout disponible sur la plateforme de streaming !

Les documentaires qui sortent du catalogue Netflix en mars 2019

Saving Banksy (le 1er juin)

Minimalism (le 14 juin)

Et voilà. Je sais, c’est triste de dire au revoir à autant de bons programmes.

Mais tu connais le dicton : « Une de perdue, dix de retrouvées ». D’autant que le mois de juin s’annonce très intéressant côté Netflix… Je te dis ça très vite !

