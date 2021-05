Pour faire de la place au neuf, il faut parfois se séparer de l’ancien.

Une philosophie que Netflix applique à la lettre. Avant d’accueillir de nouveaux programmes alléchants au mois d’août, la plateforme fait le ménage.

Voici les films, séries, documentaires et spectacles à regarder avant qu’ils ne quittent Netflix !

Les films qui sortent du catalogue Netflix en août 2019

L’amour dure 3 ans de Frédéric Beigbeder (1er août)

L’adaptation cinématographique du roman éponyme de Frédéric Beigbeder quitte la plateforme de streaming dès la fin de la semaine.

Dikkenek d’Olivier Van Hoofstadt (15 août)

« T’es tendue Natasha ! »

Concentré de punchlines et d’humour absurde, Dikkenek marque les premiers pas au cinéma de Florence Foresti. Le film de 2006 quitte Netflix le 15 août.

Colombiana d’Olivier Megaton (15 août)

1992. Colombie. Cataleya, 9 ans, assiste au meurtre de ses parents. Échappant de justesse au massacre, elle se réfugie aux États-Unis, chez son oncle Emilio, un gangster. 15 ans plus tard, elle travaille pour lui comme tueuse à gages. Elle signe ses meurtres d’une orchidée dessinée sur le torse de ses victimes : un message à l’intention des assassins de ses parents. Car Cataleya est bien décidée à aller jusqu’au bout de sa vengeance… quitte à perdre tous ceux qu’elle aime.

Neytiri dans Avatar, Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie… Zoe Saldana a également joué Cataleya dans ce film d’action de 2011.

À découvrir avant le 15 août !

Saint Laurent de Bertrand Bonello (15 août)

1967 – 1976. La rencontre de l’un des plus grands couturiers de tous les temps avec une décennie libre. Aucun des deux n’en sortira intact.

L’histoire de Saint Laurent a été revisitée plusieurs fois au cinéma. Cette fois-ci c’est Gaspard Ulliel qui, sous la direction de Bertrand Bonello, interprète le grand couturier. Le film a reçu 3 prix et plus de 20 nominations dans différents festivals.

Mommy de Xavier Dolan (28 août)

Une veuve mono-parentale hérite de la garde de son fils, un adolescent TDAH impulsif et violent. Au coeur de leurs emportements et difficultés, ils tentent de joindre les deux bouts, notamment grâce à l’aide inattendue de l’énigmatique voisine d’en face, Kyla. Tous les trois, ils retrouvent une forme d’équilibre et, bientôt, d’espoir.

Je me souviens très bien de la première fois que j’ai vu Mommy au cinéma. C’était un soir, avec une bande de potes après une journée de cours. La pluie battante n’a pas réussi à égaler les litres de larmes que mes amis et moi avons versés ce soir-là.

C’est la première fois que je voyais un film de Xavier Dolan, et je suis tombée folle amoureuse de son cinéma qui transperce mon cœur à chaque nouveau film. J’ai donc grand hâte de découvrir Matthias et Maxime, le prochain bijou du réalisateur.

En attendant, je vais me refaire Mommy, disponible jusqu’au 28 août sur Netflix.

Le reste des films qui quittent Netflix en août 2019

Saga Arthur et les Minimoys (1er août)

From Paris With Love (1er août)

Banlieue 13 (1er août)

La 5ème vague (1er août)

Elle s’en va (1er août)

Le nouveau protocole (1er août)

Seuls Two (4 août)

Alliés (15 août)

Les aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec (15 août)

Cowboys & Aliens (18 août)

Percy Jackson : Le voleur de foudre (21 août)

Steve Jobs (21 août)

Les séries qui sortent du catalogue Netflix en août 2019

Don’t Trust the B— in Apartment 23, Saisons 1 et 2 (1er août)

June, une jeune fille honnête et optimiste venant de la campagne doit, contre son gré, emménager avec Chloé, qui se trouve être son parfait opposé : une fêtarde invétérée, sans morale et diablement sexy. Son meilleur ami est particulièrement imbu de sa personne. Et pour couronner le tout, le voisin est un ado pré-pubère pervers !

Avant de devenir Jessica Jones, Krysten Ritter jouait Chloe, la coloc’ que tout le monde rêve de NE PAS avoir.

Si tu ne les as pas encore vues il va falloir se dépêcher : les saisons 1 et 2 de Don’t Trust the B— font leur adieux à la plateforme de streaming le 1er août.

Victorious, Saisons 1 à 3 (2 août)

Dans la famille Vega, il y a une star, et c’est Trina ! Habituée à vivre dans l’ombre de sa grande sœur, Tori ne comprend pas ce qui lui arrive quand, du jour au lendemain, elle se retrouve propulsée sous le feu des projecteurs. A 16 ans, Tori Vega intègre une prestigieuse école de spectacle d’Hollywood. Nouveau départ, nouvelle vie, nouveaux amis mais aussi nouveaux ennemis…

Sitcom mettant en scène des ados aux talents variés, Victorious a permis de mettre Ariana Grande en lumière. La chanteuse y interprétait Cat Valentine a eu le droit à un spin-off, devenant au passage l’une des égéries de Nickelodeon.

Dora l’exploratrice, Saisons 1 et 2 (2 Août)

Bob l’éponge carrée, Saison 1 (2 Août)

Bleach, Saisons 1 à 3 (24 Août)

Les documentaires qui sortent du catalogue Netflix en août 2019

Planète FIFA (15 Août)

Escape from Alcatraz (15 Août)

Les spectacles qui sortent du catalogue Netflix en août 2019

Anne Roumannof : Aimons-nous les uns les autres (24 Août)

Muriel Robin : Robin Revient (24 Août)

Jeff Panacloc Perd le Contrôle (24 Août)

Claudia Tagbo Crazy (24 Août)

Franck Dubosc : A l’Etat Sauvage (24 Août)

Gad Elmaleh : Papa est en haut (24 Août)

Alors lectrice, quel programme vas-tu t’empresser de regarder avant qu’il ne quitte définitivement Netflix ?

