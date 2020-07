Le clip de Soleil par Roméo Elvis est là, et il est parfait !

Roméo Elvis a sorti le 12 avril dernier son album Chocolat, qui comptait un titre destiné à sa dulcinée, Lena Simonne. Enfin, le clip de Soleil est sorti, et il m’a fait autant fondre que rire !

Le clip de Soleil de Roméo Elvis

Sans plus attendre, le voici :

C’est l’été, le petit Roméo est un résident du camping du coin.

Alors qu’il essaie de percer dans la musique en donnant des concert à Jacky et sa bière, sa première fan fait son apparition.

Alors que tout le monde attendait un clip avec Lena Simonne, comme il l’avait teasé dans sa story Instagram avec des photos de la mannequin, c’est un chien qui prend le premier rôle.

Un coup de génie !

Lena Simonne apparaît tout de même, mais seulement à quelques reprises, dans la peau de différents personnages secondaires.

La chanson me donnait à la base un smile de malade, et ce clip est venu y ajouter un petit plus : l’humour complètement décalé de Roméo Elvis que j’aime tant.

L’ascension un peu accidentelle de son bungalow pourri à son immense villa comme métaphore de son succès délirant de ces dernières années, et toujours avec son chien fidèle à ses côtés, est vraiment solaire.

Et c’est magnifiquement réalisé par Brice VDH et Asian Rocky.

Ils n’ont pas lésiné sur les moyens !

Roméo Elvis, un chien, et le rap

Bien sûr, la première chose que je me suis dite en voyant qu’il prenait un chien pour jouer le rôle de sa copine, c’était… euh… quoi ?

Peut-être que c’est simplement un choix visuel et artistique ?

Beaucoup de rappeurs font références aux femmes en les appelant des « chiennes », et pour moi il prend ici le contrepied total de l’expression.

Surtout qu’à la fin Angèle fait un caméo et a le droit à son propre chien !

C’est de la provoc’, c’est du second degré, bref… c’est Roméo Elvis, quoi.

Qu’en penses-tu, toi ?

Le clip de Soleil met en scène mon couple goal

Le premier écran noir laisse apparaître une dédicace : « À Lenita… ».

Lenita, c’est une autre chanson de Roméo Elvis sortie en 2017, aussi dédiée à Lena Simonne.

Le clip de Soleil est donc une nouvelle déclaration d’amour à celle qui partage sa vie depuis longtemps maintenant.

Et ils sont terriblement mignons !

Depuis quelques temps, leur nouveau jeu est de faire croire à la presse people que Lena est enceinte.

La manière qu’ils ont de s’amuser avec leur image sans jamais se prendre au sérieux, c’est ma PASSION.

Le clip de Soleil est la parfaite illustration de leur relation telle qu’elle apparaît sur les réseaux, auxquels Roméo Elvis fait beaucoup de clins d’œil.

Et toi lectrice, que penses-tu de ce témoignage d’amour complètement zinzin et mignon ?

