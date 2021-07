En partenariat avec Etam (notre Manifeste)

Les soldes ont commencé et pendant quelque semaines, je vais te partager tous les trucs sympa que je vais dégoter.

Comme c’est la canicule, je te conseille de faire ça dans le confort de ton chez toi, face au ventilo un verre de limonade à la main (béni soit Internet.)

Cette sélection est 100% Etam, qui te propose tout une sélection de vêtements à moitié prix dès aujourd’hui !

Des blouses et top en soldes chez Etam

De préférence, il vaut mieux porter des tops assez larges et fluides en été, c’est quand même plus agréable qu’un machin qui colle !

Et puis quand les coupes sont aussi cool que chez Etam, ça donne envie.

Chemise rayée 19€ au lieu de 29,99€

Chemise rouge, 19€ au lieu de 29,99€

Là, tu crois que c’est juste un t-shirt avec un logo mignon.

Et en fait… C’est encore PLUS joli que le devant le laisse paraître.

T-shirt, 12,50€ au lieu de 24,99€

Des combinaisons en soldes chez Etam

Certes, la combinaison te fait parfois remettre en question tes choix vestimentaires quand tu te rends aux toilettes et te retrouves tout à fait nue.

Et en même temps, ça fait pas de mal d’être à poil sous cette chaleur.

Combinaison coton, 25€ au lieu de 49,99€

Combinaison fleurs, 25€ au lieu de 39,99€

Combinaison pois, 25€ au lieu de 49,99€

Des robes en soldes chez Etam

Personnellement, j’ai particulièrement flashé sur cette robe longue et ses tons vifs et chaleureux !

Robe longue, 35,99€ au lieu de 59,99€

Sinon, tu as une version plus décontractée, plus courte et toujours dans des tons orangés (les meilleurs tons si tu veux mon avis.)

Robe courte, 25€ au lieu de 34,99€

Des maillots de bain en promo chez Etam

Je finis avec ces deux jolis maillots, car même si je t’en ai déjà proposé beaucoup cette année, je ne pouvais pas ne pas les inclure !

Haut de maillot rayé, 18,19€ au lieu de 25,99€

Haut de maillot rose, 16,79 au lieu de 27,99€

Alors, de quoi as-tu rempli ton panier ?

