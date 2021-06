Spoiler: Spoil Harry Potter Ce contenu est réservé aux membres inscrit.es. Inscris-toi par ici

Personnellement je trouve ça assez creepy, ces retrouvailles et la manière dont elles sont montréesJe comprends l'émotion qu'on peut ressentir en renouant avec un pan aussi intense de son passé, en retrouvant quelqu'un qui nous a fait vivre quelque chose de fort, mais quand même... Ils se sont aimés il y a 75 ans, ils ont chacun vécu une vie entière depuis qui les a forcément changés. Déjà qu'ils ne se comprenaient manifestement pas à la base, là en plus ils retrouvent quelqu'un qui n'est forcément plus la même personne que celle dont ils ont pu tomber amoureux, mais c'est pas grave, l'amour est plus fort que tout, embrassons-donc ce.tte parfait.e inconnu.e, c'est beau la vie tout de même. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus de l'ordre du fantasme général que de la belle histoire romantiqueJe ne juge pas ces deux personnes, elles ont bien le droit de ressentir ce qu'elles veulent, quand bien même ce serait surtout basé sur du vent et un fantasme qui ne correspondrait pas du tout à la personne en face, c'est vraiment leur histoire (et leur problème de mon point de vue) ; c'est surtout le traitement médiatique en mode "une belle histoire d'amour comme on les aime" qui m'agace fortement, parce qu'une fois de plus, on valorise une vision extrêmement fantasmée de l'amour et de la relation amoureuse.Ce n'est pas la même situation, mais ça me fait un peu le même effet que l'engouement de beaucoup de gens autour de l'amour romantico-tragique de