Gagne des places pour l’ÉNORME soirée Stranger Things saison 3 au Grand Rex le 4 juillet !

Tu meurs d’envie de retourner à Hawkins ? Sache que tu pourras bientôt y faire du vélo comme une cycliste professionnelle !

Eh ouaiiiiiiiis le 4 juillet, jour de l’Independence Day, Stranger Things saison 3 débarquera sur la plateforme de SVoD.

Et même si c’est cool de mater le tout sous ta couette avec ton chat et 14 litres de glace vanille/noix de pecan sur les genoux, tu peux cette année mater la saison ENTIÈRE dans une ambiance un peu plus insolite…

Stranger Things saison 3, le 4 juillet au Grand Rex

Yeeeees papa !

Netflix organise le 4 juillet à 20h une projection exceptionnelle de TOUS les épisodes de Stranger Things saison 3 au Grand Rex à Paris (jusqu’à 6h du mat’ quand même).

Un lieu mythique où il fait bon se lover pour un moment ciné ou séries sans aucun équivalent.

Tu pourras donc passer la nuit entière dans une immense salle parisienne à déguster la série avec d’autres fans. Tente d’ailleurs ta chance de participer à l’évènement dès maintenant en t’inscrivant sur la plateforme officielle !

Aussi, et comme Netflix voit les choses en grand, une partie du casting de la série, dont Finn Wolfhard (aka Mike) sera présente à l’évènement et sortira ses plus beaux apparats pour un moment glam et fun sur le tapis rouge.

Bref, ça va être le feu !

Perso, je réserve ma soirée pour kiffer l’une des mes séries prefs sur grand écran.

Et qui sait, peut-être que toi et moi douce lectrice, on sera assises à côté ?

Allez, fonce t’inscrire sur la plateforme officielle pour tenter de gagner des places !

Par ailleurs, tu sais que très bientôt tu auras l’occasion de remporter une place pour 2 grâce à un jeu-concours qui sera mis en ligne sur l’Instagram de madmoiZelle ?

Je n’ai qu’un conseil : sois alerte et participe dès que tu vois le post passer pour avoir la chance de faire partie des heureuses gagnantes.

Bonne chance !

