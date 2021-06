— Publié le 9 septembre 2019

Il y a une semaine encore, il faisait environ 30°C et je me baignais dans un lac du Haut Jura avec mon père. Aujourd’hui, le temps est gris et y’a pas à dire : ça sent l’automne à plein nez !

Si je suis bien contente de voir cette saison arriver, ma peau ne peut pas en dire autant. La transition entre l’été et l’automne peut être un peu rude pour l’épiderme qui subit l’humidité et la fraîcheur après la déshydratation liée au soleil.

C’est pourquoi je te conseille d’adapter quelque peu ta routine de soins du visage afin de préparer ta peau à la nouvelle saison qui arrive.

Utiliser une eau florale apaisante pour préparer sa peau à l’automne

Si tu as passé un peu de temps au soleil cet été, il est fort probable que ta peau ait morflé un poco. Sur le coup, elle avait l’air de kiffer, tes problèmes de peau ont momentanément disparu, mais l’effet rebond de l’acné n’est jamais loin.

Avec le froid qui arrive par dessus tout ça, tu n’es pas à l’abri de voir pointer quelques rougeurs sur ton beau visage, même si ta peau n’est pas habituellement de nature sensible.

Pour l’apaiser, les eaux florales sont une bonne solution adaptée à tous les types de peau.

Celles qui sont les plus connues pour leurs propriétés calmantes et apaisantes sont les eaux florales de camomille, de calendula, de fleur d’oranger, ou encore de rose.

Tu peux les sprayer sur ton visage avant ta crème de jour, les passer sur ta peau avec un coton ou directement avec tes mains en les posant à plat sur ton visage.

Préparer sa peau à l’automne : opter pour des soins plus riches

En été, j’ai tendance à me tourner vers des textures de crème non grasses, de préférence des gels, pour m’hydrater le visage.

Mais après l’exposition au soleil, la peau peut devenir sèche et tirer un peu. Il est donc important d’enrichir sa routine de soins, déjà pour la réparer des agressions qu’elle a subies pendant deux mois, mais aussi pour la protéger du froid qui arrive un peu vite.

Ajouter une goutte d’huile végétale à sa crème de jour habituelle

J’entends bien que changer de crème hydratante peut représenter un budget, et que quand on est attachée à un produit en particulier, c’est difficile de passer à autre chose (oui j’ai une relation chelou à mes cosmétiques).

Alors depuis quelques années, quand vient l’automne, j’adopte une technique très pratique pour continuer d’utiliser ma crème préférée de l’été sans pour autant dépenser 50 balles : je lui ajoute quelques gouttes d’huile végétale.

Avant, j’ajoutais l’huile par dessus ma crème de jour, mais ça donnait un effet gras pas super agréable en journée. Maintenant, j’ajoute simplement une goutte dans la noisette de crème que j’applique sur mon visage.

Ça permet à l’huile de mieux se mélanger à la crème, et l’effet sur le visage est similaire à celui que j’obtiendrais avec une crème hydratante un peu riche.

L’avantage avec cette technique, c’est que tu peux adapter ton soin de jour en fonction de l’état de ta peau. Tu peux mélanger plus ou moins d’huile avec ta crème, et tu peux même utiliser des huiles végétales différentes.

Par exemple, j’utilise souvent l’huile de maracuja de Tarte pour apporter de la nutrition, mais je passe à l’huile de jojoba quand j’ai quelques imperfections pour rééquilibrer ma peau, ou encore à l’huile de carotte quand je veux avoir meilleure mine.

En fin de journée, je trouve que ça fait une grosse différence sur l’état de ma peau qui est beaucoup plus confortable et qui tiraille moins. Nickel pour préparer sa peau à l’automne !

Préférer un lait nettoyant aux gels classiques

Pour préparer sa peau à l’automne après l’été, il est aussi possible de choisir des produits plus riches du côté du nettoyage.

Si les gels nettoyants sont agréables et super frais en été, il peuvent être un peu décapants pour une peau déjà sensibilisée. Je te conseille donc de choisir un lait qui sera plus doux et apportera un peu de nutrition supplémentaire à ta peau.

Préparer sa peau à l’automne : faire des masques de nuit

Comme je l’ai évoqué plus haut, l’été est une période pendant laquelle la peau a tendance à être déshydratée. Entre le soleil, la chaleur, les soirées alcoolisées… Tu vois le truc quoi.

Même si l’hydratation de ta peau est censée provenir en grande majorité de l’eau que tu bois (eh oui !), effectuer des masques de nuit ne peut pas faire de mal à une peau extrêmement déshydratée.

Cela lui permet de lui redonner un peu de confort et d’élasticité sans avoir la contrainte du rinçage. Tu peux en faire un par semaine pendant toute la période de transition jusqu’aux grands froids.

C’est un autre bon moyen de préparer sa peau à l’automne après l’été !

Avec tout ça, tu devrais arriver au mois de novembre avec une peau on fleek ! Et bien sûr, ces conseils ne sont que des pistes pour te guider sur la route du skincare. Libre à toi de ne pas tous les appliquer si tu trouves ça excessif !

À lire aussi : Gommage à grains ou gommage chimique, quelle différence ?