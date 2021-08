Les pieds, cette partie du corps sous-cotée ! Pourtant, eux aussi ont besoin d’être chouchoutés comme il se doit de temps en temps…

– Publié le 4 novembre 2017 et mis à jour le 11 décembre 2018

C’est bientôt l’hiver et il y a une partie de son corps que l’on oublie trop souvent de chouchouter : ses ieps. Pourtant, c’est eux qui nous soutiennent sur la terre ferme, ça vaut bien un peu plus de reconnaissance envers eux, non ?

C’est pourquoi j’ai décidé de vous donner quelques conseils pour le soin des pieds, afin de les rendre doux comme du coton.

Prendre soin de ses pieds avec une bonne hygiène

Faire un bain de pieds

Il y a quelques années, une amie m’avait conseillé de faire infuser du thé et de le verser dans de l’eau froide avant d’y faire tremper mes pieds. Le processus devait servir à supprimer la transpiration après une grosse journée et ainsi les « purger ».

Ceci avait personnellement très bien marché sur moi, mais de manière générale, avoir recours aux sels de bain est aussi une bonne option, surtout pour soulager des pieds gonflés.

La base des bases, mais : rincez-les bien, séchez-les bien après les avoir nettoyé, de préférence avec du savon pH neutre.

Se débarrasser des callosités

Utiliser du papier absorbant peut être une chouette alternative à la serviette car cela facilite l’accès à tous les recoins du pied et c’est légèrement moins rêche pour la peau.

Nettoyez vos ongles à l’aide d’une petite brosse à ongles et vous pouvez utiliser une râpe douce qui va faire tomber les callosités, après avoir appliqué un émollient comme celui-ci :

Râpe callosités, Mercurochrome, 5,59€

Crème anti-callosités, Scholl, 7,69€

Prendre soin de ses pieds en les hydratant

Hydratez-les enfin d’une bonne crème comme celle-ci ou d’une bonne dose de beurre de karité.

Crème hydratante pour pieds très secs, Cattier, 6,59€

Vous pouvez également opter pour un baume préparé à la maison.

Pour ce baume hydratant maison, vous aurez besoin : d’un bol, de quatre cuillères à soupe d’huile d’olive, d’une cuillère à soupe de miel et d’une cuillère à soupe de jus de citron.

Appliquez la préparation tout en massant puis recouvrez le tout d’un bandage puis d’une paire de chaussettes. Laissez poser une heure ou toute la nuit, selon ce que vous pouvez/préférez.

Douceur garantie le lendemain.

Masser les pieds

Ça paraît évident à souhait mais s’auto-masser la voûte plantaire est un plaisir en plus d’assouplir la peau. (Si c’est quelqu’un qui le fait pour vous, c’est encore mieux.)

Vous pouvez utiliser des huiles de massage comme celles-ci ici présentes :

Huiles de massage bio, Nature & Découvertes, 17€

Vous pouvez aussi avoir recours à une balle de tennis pour faciliter le massage ou carrément passer aux gros moyens avec des machines conçues spécialement pour le massage des pieds.

Appareil de massage et bains pour les pieds, Beurer, 68,65€

Celle-ci fait également du massage hydrolique donc c’est presque 2-en-1 !

Évidemment, il faut avoir le budget à mettre dedans. Cela dit, si c’est compliqué de s’en procurer une pour des raisons de thunes, ça peut être une excellente idée de cadeau en commun !

Porter à ses pieds une attention médicale

Soigner ses blessures

Il n’est pas rare d’avoir des ampoules.

Les brûlures provoquées par les frottements peuvent provenir de chaussures neuves (faites d’ailleurs attention aux chaussures et chaussettes que vous choisissez), de longues marches etc etc… L’important, c’est de bien guérir tout ça !

Évidemment, les crèmes anti-frottements, la vaseline et les pansements sont les solutions les plus connues, mais sachez qu’il m’est déjà arrivé d’utiliser 3 à 4 cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans une bassine d’eau tiède pour soulager la douleur et surtout à accélérer la cicatrisation.

L’aloe vera a également un pouvoir anti-inflammatoire naturel et cicatrisant.

Gelée hydratante à l’Aloe Vera, Pur Aloé, 10,40€

Consulter un ou une podologue

Dernier conseil : voir un ou une pro, tout simplement !

Cela peut être pour une simple visite ou pour de vraies pathologies comme des verrues plantaires, des cors ou des ongles incarnés, dans tous les cas une personne spécialisée saura vous aiguiller et vous apporter des soins nécessaires.

Quoiqu’il en soit, les pieds ne doivent pas être oubliés et j’espère que ces quelques piqûres de rappel ou découvertes vous auront donné envie de pomponner les vôtres dès ce soir, afin de redécouvrir votre amour pour eux.

Bon, je ne m’adresse pas aux podophobes. Mais je vous fais des bisous.

