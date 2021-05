« Une fois qu’on n’a plus besoin d’elles, les femmes sont effacées de l’histoire, effacées de la société, et renvoyées chez elles pour être des esclaves… mais pas cette fois. »

Sœurs d’Armes : une bande-annonce puissante

Kenza et Yaël quittent la France pour la Syrie, avec pour objectif de rejoindre une brigade internationale qui lutte aux côtés des combattantes kurdes.

Dans les rangs de cette armée de femmes, les deux Françaises rencontrent d’autres jeunes filles, dont Zara, une rescapée Yézidie.

Si leur culture et leur langue sont différentes, ces soldates tissent des liens étroits. Unies et solidaires, elles font face à un ennemi commun : les jihadistes.

Ce film inspirée de faits réels est écrit et réalisé par Caroline Fourest, figure du féminisme francophone, active depuis une vingtaine d’années dans les médias (cf. sa page Wikipédia pour en savoir plus).

Elle signe ici son premier long-métrage de fiction, qui promet de porter à l’écran de fières et valeureuses combattantes !

Un casting international pour Sœurs d’Armes

Sous la direction de Caroline Fourest des actrices européennes et américaines donnent vie aux personnages.

L’américaine Dilan Gwyn, l’italienne Maya Sansa et la suédoise Nanna Blondell rejoignent donc les françaises Camélia Jordana (Le Brio), Esther Garrel et Amira Casar pour former une équipe composée d’actrices confirmées comme de novices.

Mark Ryder (Borgia) et Pascal Greggory font également partie du casting.

Tourné au Maroc, Sœurs d’Armes sortira le 9 octobre au cinéma.

Alors, ça te tente ?

