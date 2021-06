— Publié le 25 septembre 2013

De plus en plus de marques obtiennent la mention slow cosmétique, mais d’où vient-elle, et que signifie-t-elle réellement ? Tout, tout, tout, tu sauras tout sur la slow cosmétique.

Qu’est-ce que la slow cosmétique ?

Le terme « slow cosmétique » a été inventé par Julien Kaibeck, un passionné de beauté et de cosmétiques naturels qui enseigne l’aromathérapie en France et en Belgique. Le terme est un clin d’œil au mouvement « Slow Food » qui prône un retour à une cuisine saine et éthique.

La slow cosmétique se veut aussi bonne pour le corps que pour l’environnement.

Elle est aussi une réponse directe aux abus des grands groupes de cosmétiques et des publicitaires qui, en plus de créer un besoin là où il n’y en a pas forcément, promettent monts et merveilles aux consommateurs dans l’espoir de les faire banquer.

Kaibeck propose d’ailleurs sur sa chaîne YouTube une sorte de tribunal de la beauté où il met à mal certains produits cultes et marques coupables de greenwashing (procédé de marketing utilisé pour se donner une image écologique et responsable alors qu’en fait pas tellement).

Les principes de la slow cosmétique

La slow cosmétique repose sur des principes simples et pour le moins compréhensibles : connaissance, bon sens et éthique.

Cette façon d’appréhender les produits de beauté demande une bonne connaissance de sa peau, de son fonctionnement et de ses besoins.

Une fois que ton épiderme n’a plus de secrets pour toi, tu peux commencer à te pencher sur la formulation de tes cosmétiques.

La liste des ingrédients utilisés est appelée liste INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Elle est obligatoire et souvent située directement au dos des produits.

À force de recherches, tu finiras par distinguer quels ingrédients sont bons pour la peau et quels sont ceux à éviter parce que superflus ou nocifs. Les partisans de la slow cosmétique sont très attachés aux produits de beauté labellisés bio.

En plus de la connaissance, la pierre angulaire de ce mouvement, c’est le bon sens : les produits de beauté doivent répondre aux besoins de la peau, et ne pas en créer de nouveaux.

Il faut aussi limiter le nombre de produits utilisés et leur rester fidèle pour leur donner la possibilité d’agir au mieux. Un œil critique sur la publicité agressive des marques de cosmétiques est aussi préconisé.

L’éthique est aussi l’un des chevaux de batailles de la slow cosmétique. Les produits de beauté doivent être produits et utilisés dans le respect de la nature et de l’humain.

Dans cette vision, la slow cosmétique bannit tous les ingrédients issus de la chimie de synthèse et de la pétrochimie, ainsi que tout ingrédient potentiellement polluant.

Pour aller plus loin, tu peux te rendre sur le site du Mouvement Slow Cosmétique.

Et voilà, tu en sais désormais plus sur le phénomène de la slow cosmétique. Ça te donne envie d’essayer ? Est-ce que tu suivais déjà ces règles avant ?

