Sloggi fête ses 40 ans avec un clip inattendu et décalé, qui célèbre la nouvelle version de sa petite culotte en coton basic, produit iconique qui a fait le succès de la marque au moment son lancement !

Le clip anniversaire pour les 40 ans de Sloggi

En 2019, la fille Sloggi est une héroïne moderne, libre et bien dans ses baskets, qui n’a pas de problèmes à se trémousser en culotte dans un clip de rap aux côtés d’une mamie star.

Sloggi a décidé de célébrer son anniversaire avec un clip dont la rappeuse n’est autre qu’une grand mère qui avait fait le buzz à Londres en dansant avec ce qu’on appelle les Big Pants, des culottes hautes et échancrées vintage.

Dans cette vidéo pour Sloggi, elle est accompagnée d’un crew de danseuses et d’influenceuces, et entonne une reprise de Baby got back de Sir Mix-a-Lot.

Procure-toi la Sloggi Big Pants The 79

Cette culotte basic est réputée pour sa grande douceur obtenue grâce au guipage, une technique consistant à enrouler un fil de lycra autour d’un fil de coton.

Sa nouvelle version, la culotte The 79, est dotée d’un élastique taille haute, de fronçures au niveau des fesses et elle est plus échancrée que la traditionnelle culotte en coton.

Elle se décline en plusieurs coloris à retrouver sur Sloggi.com !

Culotte The 79, Sloggi, 11,95€

Le packaging rend hommages aux années 70, soit les débuts de la marque, et représente une cassette.

Alors, tentée par la nouvelle culotte Sloggi ?

À lire aussi : De jolies culottes de règles fabriquées en France, ça te dit ?