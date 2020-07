Qu’est-ce que le « skip care », la nouvelle tendance de soin du visage ?

Je crois que j'ai eu tester un peu toutes les routines possible. J'avais énormément d'acné jusqu'à janvier 2019 (j'ai 28 ans). Puis j'ai pris un traitement lourd pour mes maladies auto immunes et j'ai laissé tomber les routines, par fatigue.

Et au final je crois que ça a été très bénéfique pour ma peau. Je ne sais pas si c'est mon traitement ou ma routine devenue très light. Je n'utilise plus que mon savon bio qui me sert aussi de shampoing et savon pour le corps. Une brume à l'eau avec de l'huile essentielle de tee trea et de lavande que je fais-moi et parfois une crème hydratante bio qui aide ma peau à cicatriser.

Je mets beaucoup moins de fond de teint. Même si je me maquille toujours de temps en temps les yeux car j'adore ça. Et ça fait du bien de plus stresser d'avoir le teint luisant au bout de quelques heures, d'avoir peur de transfert mon fond de teint, etc. Je revis vraiment.