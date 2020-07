La chanteuse Sigrid te montre comment sauver un plan foireux

Des vies de boloss, tout le monde en a. Quand certains en font toute une philosophie de vie (coucou Alix), d’autres sont automatiquement plongés en PLS en attendant que ça passe.

Quand le tournage de son clip Mine Right Now a commencé à partir en vrille, la chanteuse Sigrid ne s’est pas laissée abattre, mais en a plutôt profité pour réaliser une vidéo très origéniale ! (Tu l’as ?)

Sigrid, la voix pop de la Norvège

Sigrid tu connais ? Lucie Kosmala te parlait déjà de la chanteuse norvégienne en 2017.

Du haut de ses 20 ans la talentueuse jeune femme a déjà sorti quelques très bons morceaux, frais, drôles et délicats, comme Don’t Kill My Vibe, son premier titre avec le label Island records.

Mais avant de signer chez Island records, de passer à la radio et de connaître un succès qui se propage jusqu’à l’international, Sigrid enregistrait et diffusait ses morceaux depuis chez elle.

La pétillante artiste a donc l’habitude de travailler avec les moyens du bord, et de faire preuve d’imagination pour surmonter les accidents inopinés et sortir des vidéos punchy.

Ce qui tombe plutôt bien, puisque la réalisation de son dernier clip Mine Right Now ne s’est pas tout à fait déroulée comme prévu…

Il faut sauver Mine Right Now de Sigrid

Le 25 juin, Sigrid a publié sur sa chaîne YouTube la vidéo de son nouveau clip : Mine Right Now. Clip qui, d’après la chanteuse, a failli ne jamais voir le jour !

La vidéo ne démarre pas sur les notes habituelles du morceau, mais avec un message de la jeune femme :

« Salut ! Bon, le clip que vous êtes sur le point de regarder va être un peu différent de ce que vous avez l’habitude de voir… Parce que je n’y apparais pas. J’étais supposée y être, mais à cause de vols retardés je n’ai pas pu être là à temps. »

Pas déphasées pour autant, Sigrid et son équipe ont trouvé une solution pour le moins surprenante :

« On avait besoin que quelqu’un prenne ma place dans le clip, et… le réalisateur s’en est chargé ! »

Il fallait y penser !

Max Siendentopf, le vrai héros de Mine Right Now

Le reste du clip met donc en scène Max Siedentopf, artiste et réalisateur germano-namibien, à la place de la chanteuse, et le résultat est hilarant !

Pas franchement à l’aise dans le rôle de Sigrid, il se donne pourtant à fond sur le lip-sync dans une performance unique en son genre.

Avant que le clip ne démarre, le réalisateur reconnaît :

« Ma plus grosse faiblesse c’est le chant. »

Ne t’en fais pas Max, tu t’en es très bien sorti, et je ne suis pas là seule à le penser ! Les internautes ont tenu à reconnaître son génie et celui de l’équipe dans les commentaires de la vidéo.

Quand t’es le seul à bosser dans un projet de groupe

*Sigrid ne peut pas être là pour la vidéo* Le réalisateur : « Tenez mon mégaphone »

On aime un réalisateur qui prend la place de Sigrid et lip sync comme jaja pour sauver la vidéo <3 Franchement bravo, mec

En tant que réalisatrice, je trouve ça tellement épique ! Quand t’as besoin que le clip soit réalisé, t’as pas le choix, il faut que tu trouves une solution. Beau boulot tout le monde ! Je suis vraiment fière de ce que vous avez réussi à créer !

J’ai souri pendant toute la vidéo !!! Ça se voit que le réalisateur a dû galèrer

Sigrid loupe son concert Le réalisateur : Et c’est reparti

Je sais pas toi, mais cet état d’esprit me donne la pêche !

Mine Right Now de Sigrid, le succès d’un clip qui a failli prendre l’eau

Et comme si ça ne suffisait pas, les galères se sont enchaînées sur le tournage.

L’équipe de Mine Right Now a eu des problèmes avec les gardes du parc où le tournage a eu lieu, et avec la police.

Le temps était pourri : le tournage a dû être interrompu à plusieurs reprises à cause du vent.

Et le drone qui filmait a disparu dans les eaux du lac !

Bref, tout ce qui pouvait mal se passer s’est inévitablement mal passé…

Mais au lieu d’abandonner, Sigrid, Max Siedentopf et leur équipe ont réalisé une vidéo drôle, décalée et inspirante. Un bien bel exemple d’inventivité qui me met le sourire jusqu’aux oreilles !

J’espère que Sigrid et sa chanson t’apporteront également un peu de bonheur en ce joli jeudi de juin.

À lire aussi : 7 façons d’être heureuse quand la vie est nulle