Shia LaBeouf de retour au cinéma avec un rôle poignant, inspiré de sa vie

Shia LaBeouf revient au cinéma en tant qu’acteur et scénariste de Honey Boy, un film inspiré de sa vie et réalisé par Alma Har’el !

Honey Boy, une relation père-fils chaotique

Honey Boy raconte la relation entre Otis, un tout jeune acteur, et son père, personnage erratique avec des problèmes d’alcool dus à son traumatisme de la guerre du Vietnam.

L’histoire se déroule sur deux époques, l’une avec Otis enfant qui fait face à son père, et l’autre avec un Otis adulte au comportement instable.

C’est Shia LaBeouf qui incarne le rôle de James, le père, librement inspiré du sien. Otis sera quant à lui campé par deux acteurs prodigieux : Noah Jupe lorsqu’il est jeune, et Lucas Hedges quand il est plus âgé.

Honey Boy et la masculinité positive

Si tu as déjà écouté le podcast madmoiZelle The Boys Club, tu as sûrement déjà entendu Mymy ou Fab poser à l’invité la question suivante :

« Elle est comment ta relation avec ton daron ? »

Et les réponses sont parfois difficiles à accoucher, tant les relations père-fils sont complexes et taboues.

Shia LaBeouf se rend donc très vulnérable en écrivant ce film centré autour de l’histoire avec son père, et encore plus en jouant le rôle de celui qui l’a élevé.

Il y est d’ailleurs méconnaissable avec son crâne dégarni et ses lunettes rondes.

Il s’est retrouvé à devoir se mettre à la place de cet homme qui l’a façonné de manière plus ou moins critiquable.

Ce n’est pas la première fois que l’acteur affronte ces tabous sociétaux. Il avait déjà parlé ouvertement de son viol survenu en 2014, alors qu’il était en pleine performance artistique.

Cette bande-annonce et l’histoire derrière Honey Boy m’émeuvent déjà beaucoup, j’ai hâte de voir ce film.

Il n’y a pas encore de sortie prévue en France, mais je te tiens au courant mon chaton !

