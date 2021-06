À l’occasion de la D23, convention durant laquelle les filiales de Disney présentent aux fans leurs prochains projets, la plateforme de streaming de la souris aux oreilles rondes a fait plusieurs annonces.

Disney + dévoile 3 nouvelles séries

Tout d’abord : les épisodes des séries Disney seront diffusés un à un, avec un rythme hebdomadaire, contrairement à d’autres plateformes comme Netflix et Amazon Prime Video qui rendent l’entièreté de leurs contenus disponible à une date fixe.

Ensuite, en plus de laisser glisser quelques infos sur des séries qui font frémir les fans depuis des mois, Disney + a dévoilé 3 nouveaux programmes associés au MCU (Marvel Cinematic Universe).

À lire aussi : Marvel dévoile ses prochains films et séries, et j’ai hâte !

Loki, Wanda Vision, Hawkeye et The Falcon and the Winter Soldier seront donc prochainement rejoints par des séries marquées par leur diversité et leur cast bien plus féminin !

She-Hulk, géante verte de Disney +

Bye bye Bruce Banner, faites place à Jennifer Walters !

Créée en 1980 par Stan Lee et John Buscema, cette héroïne a reçu ses pouvoirs lors d’une transfusion réalisée avec le sang du scientifique.

Moins imposante que son cousin vert, une fois transformée en Miss Hulk Jennifer Walters pèse tout de même 300kg pour 2m.

De quoi dissuader quiconque de sensé de lui chercher des noises…

Vu le rôle important qu’il joue dans la création de l’alter-égo de Jennifer Walters, il n’est pas improbable que Hulk fasse son apparition dans la série Disney +.

L’occasion pour Mark Ruffalo de prêter à nouveaux ses traits à Bruce Banner ?

Ms. Marvel, suppléante de Captain Marvel sur Disney +

Nom générique utilisé par plusieurs personnages, Miss Marvel est apparue pour la première fois en 1977 avec Carol Danvers, actuelle Captain Marvel. Elle a depuis emprunté les traits de 5 autres personnages du MCU.

La plus récente en date : Kamala Khan.

Créée entre autres par Sana Amanat et le scénariste G. Willow Wilson, cette nouvelle Miss Marvel apparaît pour la première fois dans un comics en 2013.

Adolescente de 16 ans d’origine Pakistanaise et de confession musulmane, elle vit à Jersey City avec ses parents et son frère.

Inspirée par Carole Danvers et capable d’étendre ses membres et de changer d’apparence, Kamala Khan va s’entrainer pour devenir la nouvelle Miss Marvel.

Et devra au passage trouver sa place et affirmer son identité dans une famille conservatrice…

À noter que Kamala Khan est la première superhéroïne musulmane de l’univers Marvel à décrocher sa propre série télé. Autant dire que si Disney choisit de s’appuyer sur cette version du personnage, un vent de fraîcheur devrait souffler sur le MCU !

Je crois que c’est la série annoncée par Disney + qui me chauffe le plus, et j’ai hâte de voir si Brie Larson fera un petit cameo en tant que Captain Marvel.

Moon Knight décroche la lune pour Disney +

Moins connu que She-Hulk ou Miss Marvel, Moon Knight apparaît pour la première fois dans un comic book en 1975.

Boxeur, navy seal, mercenaire… Marc Spector a été bien des choses avant de devenir Moon Knight.

Son identité secrète, il la forge après avoir rencontré de Khonsou, dieu de la Lune et exécuteur de vengeance de la mythologie égyptienne.

Devenu financier réputé à Wall Street il profite de sa fortune et de son entrainement militaire pour devenir un justicier nocturne.

Résumons :

Il est riche.

Croule sous les gadgets en tous genres.

Casse du malfrat la nuit sous une identité secrète.

Est obnubilé par la vengeance et a probablement quelques soucis de gestion de sa colère.

…sounds familiar, right ?

Oui, Moon Knight s’est très largement inspiré de son collègue de chez DC : Batman.

De la testostérone en veux-tu, en voilà, quelques daddy issues et une envie de tout casser… Une série que je prendrai avec des pincettes, mais qui m’intrigue.

Quoi qu’il en soit je suis super hypée par l’annonce de l’arrive prochaine de She-Hulk et de Miss Marvel. Il n’y aura jamais assez de séries avec des meufs badass dans le rôle central !

Et toi ? Excitée à l’idée de voir She-Hulk écraser du méchant ?

À lire aussi : 7 héroïnes de séries sur lesquelles je fantasme