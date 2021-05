Déçue par la dernière saison de Game of Thrones ? Ou au contraire, chaude comme une dragonne en rut à chaque apparition de Jon ?

J’ai le sextoy qu’il te faut pour, au choix, te consoler ou décupler le kif devant ta série préférée !

Des sextoys pour les fans de Game of Thrones

Les fans de Game of Thrones pouvaient déjà se maquiller comme Daenerys et se chausser tel un Lannister. Ils pourront désormais se branler à la mode de Westeros car les produits dérivés de la série culte remplissent désormais les rayons des sexshops.

La marque Geeky Sex Toys a créé l’an dernier des jouets pour adultes directement inspirés de GOT, réunis dans une collection baptisée « Game of Moans » (soit « le jeu des gémissements », mais ça rend mieux en anglais).

De nombreux autres sextoys sur le marché rappellent l’univers de la série (qui aurait cru qu’il y ait tant de fans de godes dragons parmi nous ?), sans parler de la foule de costumes sexy qui vont te permettre de rejouer à l’infini ta scène de baise préférée.

Car comme disait Jon Snow, il faut toujours se servir « du bout pointu ».

Le gode Marcheur Blanc de Game of Thrones

Pour celles qui rêvent de se faire capturer par un zombie au-delà du mur (il y en a ?), voici un gode à la texture intéressante, presque un chouia trop réaliste.

Zombie Dildo-Uncut,69,00 $ chez Geeky Sex Toys

Le gode en forme d’épée de Jon Snow

À défaut de voir Kit Harington sonner à ta porte de sitôt, tu peux investir dans cette dague surmontée d’un pommeau « Loup » et imaginer qu’il te punit parce que « YOU KNOW NOTHING ! »

Long Shaft, 110,00 $, chez Geeky Sex Toys

Un baîllon-boule de Daenerys

On connaît maintenant le secret de la Mère des Dragons pour soumettre qui que ce soit à sa volonté.

Dragon Egg Gag, 50,00 $, chez Geeky Sex Toys.

Un gode dragon

C’est un peu comme ça que j’imaginais le zizi de Khal Drogo… Figurez-vous que la couleur, la taille et la fermeté de ce sextoy sont personnalisables. On arrête pas le progrès.

Bad Dragon Hunter, 105,00 $, chez Bad Dragon

La culotte Winter is coming

Il y aurait bien un jeu de mot en anglais à faire autour de l’orgasme, mais on peut aussi apprécier simplement ces culottes pour ce qu’elles sont : un incontournable du slip style pour fans de GOT.

Game of Thrones Panties, 9,00 $, Happy Hankie sur Etsy

Le cosplay sexy de Khaleesi

Je suis prête à mettre le prix de ce costume si ça me garantit de finir avec les plus beaux bruns de la série.

Sexy Mother of Dragons Costume, 226,04 €, Lipgloss Costume chez Etsy

Un costume de Daenerys pas cher et sexy

Pour les gens normaux, il existe aussi ce modèle que tu pourras te payer sans avoir à vendre un œuf de dragon (que tu ne possèdes pas). Victime de son succès, il est pour l’instant épuisé…

Costume de Khaleesi, 14,40 $, chez Dolls Kill

Voilà de quoi allumer un sacré feu grégeois dans ton slip, chère lectrice.

Alors, lequel de ces accessoires pourrais-tu adopter ?

