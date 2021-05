Je ne sais pas à quel point tu es au point sur tes révisions du Kamasutra, donc permets-moi un petit point lexique : la position de l’amazone (ou andromaque), c’est tout simplement celle où la femme est au-dessus.

Dans cette position, tu peux être assise, accroupie, tourner le dos (et avoir une belle vue sur… des pieds), mais savais-tu que tu peux aussi…

Épeler des mots ?

Plus de plaisir pendant le sexe en amazone

Un conseil sexo, « spell coconut » (épelle noix de coco), est devenu viral après avoir fait les choux gras du Web au Kenya, jusqu’à se retrouver dans le magazine The Kenyan Post.

Il s’agit simplement d’épeler les lettres « c-o-c-o-n-u-t » avec tes hanches pendant la pénétration, et c’est censé garantir à ton partenaire un plaisir incroyable !

J’ai essayé de trouver un équivalent français pour les moins bilingues d’entre nous, alors je te présente avec fierté mon conseil sexo qui sent bon le drapeau tricolore :

« C-o-c-h-o-n-n-e-t »

Tu tires, tu pointes, ou les deux ?

Le conseil sexo sur la position de l’amazone devient un mème

Internet adorant deux choses, à savoir rire et le cul, le conseil « spell coconut » est bien évidemment devenu un mème, notamment sur Twitter !

when she spell coconut wrong pic.twitter.com/pey68mxvcq — jonny (@goldlinkjonny) July 16, 2019

Quand elle se trompe en épelant coconut

When you trying to spell coconut and he ask wtf you be doing pic.twitter.com/eU9r5vQmcl — rob (@skinnysoymilk) July 16, 2019

Quand t’essaies d’épeler coconut et qu’il te demande ce que tu fous

stop ignoring me I’m tryna spell coconut on your heart — malek (@offlinemalek) July 26, 2019

Arrête de m’ignorer j’essaie d’épeler coconut sur ton cœur

Some of y’all need to spell coconut with y’all deodorant…. — ??♑️ (@JohnsonCarver) July 26, 2019

Certaines devraient plutôt épeler coconut avec leur déodorant

do you want me to spell coconut in cursive or in bold italics — ???? ???? ? DAS ENERGI ✨ (@fanatic_spoiler) July 24, 2019

Tu préfères que j’épelle coconut en cursive ou en gras italique

Je compte sur toi pour essayer dès ce soir l’astuce « épeler c-o-c-h-o-n-n-e-t » et m’envoyer ton retour d’expérience immédiatement.

C’est pour la science. Merci.

À lire aussi : C’est comment la pénétration quand on a un pénis ? 12 hommes racontent !