La série Harry Potter était… une rumeur

Mise à jour du 4 juillet 2019

Mille excuses, je me suis laissée emporter…

La série Harry Potter est une rumeur

Mon cœur a été embarqué sur des montagnes russes…

J’y ai cru hier, mais non, Hypable a relayé les mots d’un représentant de J.K. Rowling, il n’existe pas de projets de série pour le moment.

Ça. me. soule.

Deux possibilités : soit c’est complètement faux, ou bien l’info est sortie trop tôt.

J’avoue prier pour la seconde option. Affaire à suivre quand même !

Publié le 3 juillet 2019

Tu l’avais vue venir ? Moi non. Et pourtant, la série Harry Potter serait en développement chez Warner. JE SUIS EN PLS !

De quoi va parler la série Harry Potter ?

Ce sont les toutes premières étapes du développement, donc il n’y a encore que peu d’infos sur la série, encore moins sur sa date de sortie.

Ce serait apparemment un prequel, selon We Got This Covered, qui se déroulerait à Poudlard et dans ses environs européens.

La série Harry Potter est créée pour la plateforme de streaming que Warner lancera prochainement, venant ainsi concurrencer les Netflix, Amazon et compagnie.

Alors, ça ne te fait pas mourir d’envie ?

Pourquoi j’ai hâte que la série Harry Potter sorte ?

Douze ans que la saga mythique a vu son dernier livre sortir en librairie, et huit ans qu’elle a quitté les écrans de cinéma.

Heureusement, Les Animaux Fantastiques étaient là pour consoler un peu les Potterheads.

Mais voilà que je saute au plafond en entendant la nouvelle !

Un prequel à Poudlard, j’ai SI HÂTE.

Quelles histoires la série viendra-t-elle explorer ? À quelle époque se tiendra-t-elle ?

Est-ce qu’elle parlera des maraudeurs ? Qui sera au casting ?

Tu as des idées de réponses à ces questions chère lectrice ?

