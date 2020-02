On te présente l’équipe Nike x madmoiZelle pour le semi-marathon de Paris !

En partenariat avec Nike (notre Manifeste)

Je te l’annonçais fin janvier, madmoiZelle et Nike s’allient pour monter une team de choc pour le semi-marathon de Paris le 1er mars 2020 !

Il ne reste plus beaucoup de temps pour la préparation avant le jour J, il est donc temps de te présenter la team composée de Yasmine, Estelle et Leah !

Nike et madmoiZelle au semi-marathon de Paris

Juste avant, je tiens à remercier toutes celles qui nous ont envoyé leur candidature. Vous avez été nombreuses, et vos candidatures étaient toutes vraiment top.

Malheureusement, à l’image de ma dure vie de chargée des témoignages… il a fallu faire des choix.

Ce partenariat nous tient très à cœur à la rédac, et surtout à Marie, notre sportive badass.

C’est l’occasion pour elle de partager sa passion de la course à pied avec toi, lectrice, et de permettre à Yasmine, Leah et Estelle de :

Gagner leur dossard pour le semi-marathon de Paris,

Avoir un coaching personnalisé et des entraînements avec un coach Nike,

Et être entièrement équipée par Nike !

Les entrainements vont très bientôt commencer, et en attendant, place aux présentations !

La course, la bouffée d’air frais d’Estelle

Estelle a 18 ans, elle est en première année de licence de droit français-droit anglais.

Cette année plus que jamais, la course a été une vraie échappatoire pour elle, une bouffée d’air frais dans son quotidien.

En début d’année scolaire, Estelle a été malade, ce qui lui a empêché pendant plusieurs semaines d’aller en cours, et de courir.

Etant très active de nature, l’immobilisation a été une épreuve, et surtout, elle n’a pas pu bien suivre ses cours, son intégration dans sa promo, et son premier semestre dans le supérieur…

Dès qu’elle a pu sortir de son lit, Estelle a recommencé à courir, et finalement elle a eu une illumination : elle veut faire médecine, et pas droit.

Ce revirement ne vient pas de nulle part, il vient de l’expérience d’Estelle à la Croix Rouge française et de la formation qu’elle y a suivi, qui lui a donné goût pour le métier d’urgentiste.

Estelle est hyper enthousiaste à l’idée de courir ce semi de Paris en équipe, et y voit un nouveau départ après son début d’année chaotique et anxiogène.

Elle espère que la team lui permettra d’avoir du soutien, et de structurer un peu sa préparation avant la course !

Le semi de Paris, un gros challenge pour Yasmine

Yasmine a 26 ans et elle travaille dans la gestion des risques dans une compagnie d’assurances.

Ce sera sa première fois au semi de Paris !

Elle court de façon régulière depuis quelques années déjà, tous les dimanches, c’est son petit rituel à elle.

Ce rituel, il a commencé quand elle était étudiante dans une école d’ingénieurs située au milieu de nulle part, à plus d’une heure de Paris.

Elle vivait sur le campus, et le choix d’activités était très très limité, voire inexistant. La course à pied lui est alors apparue comme une évidence : ce sport est si accessible !

Elle raconte :

« Même si mes premières séances étaient loin d’être agréables, j’ai réussi à me motiver en me fixant à chaque fois des petits objectifs. Voir mes progrès de semaine en semaine m’a vraiment aidée à prendre goût à la course à pied. Très vite, j’ai également pu constater les bienfaits extraordinaires de ce sport sur mon moral et à partir de là, je ne l’ai plus jamais délaissé. »

Pour Yasmine, courir ce semi-marathon est un vrai challenge, et une bonne résolution qu’elle a prise pour ce début d’année 2020 !

Le principal objectif qu’elle a en tête, c’est d’être finisher et de décrocher sa jolie médaille (dont le symbole a beaucoup d’importance pour elle).

Elle a aussi grand hâte d’avoir les conseils du coach, car elle a besoin de gagner en assurance pour appréhender le jour J avec plus de sérénité.

La course à pied, le déclic de Leah pour sa santé

Leah a 25 ans et elle vient de finir ses études de design.

En plus d’avoir recommencé à courir il y a environ un an, elle peint, suit une formation en ligne de communication, et elle cherche un job !

Leah a une scoliose qui a fini par devenir vraiment handicapante pour elle au quotidien, lui infligeant des douleurs trop intenses.

Elle a donc pris rendez-vous chez une kinésithérapeute, qui l’a invitée à commencer une pratique sportive régulière pour améliorer sa qualité de vie.

Elle raconte :

« Ça m’a presque fait comme un électrochoc, car la peur de souffrir tous les jours était devenue vraiment très présente ! Dès ce jour j’ai essayé plein de sports différents, surtout pour muscler mon dos : piscine, pilates, yoga, CrossFit… Et puis parce que c’est simple d’accès, la course ! »

Il y a deux semaines, elle a couru ses premiers 16 kilomètres, alors qu’elle se souvient encore avoir eu du mal à atteindre les 5 kilomètres quelques mois en arrière.

La course est devenue son exutoire, et sa manière à elle de se dépasser.

Le 1er mars, ce sera le premier semi de Leah, et elle aimerait le finir en 2h. Elle espère, avec la création de cette team, avoir un peu plus de motivation, d’entraide, et de conseils !

Toi aussi, entraîne-toi avec Nike pour le semi de Paris !

Voilà, maintenant tu connais un peu mieux les membres de l’équipe de la team Nike x madmoiZelle pour le semi de Paris du 1er mars.

Si toi aussi tu participes au semi de Paris et que tu souhaites te greffer aux sessions d’entraînements organisées par Nike, tu peux t’inscrire en suivant ce lien !

Et reste bien attentive, tu auras des nouvelles de la team très vite !

