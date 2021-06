— Publié le 18 avril 2019

Dans le top 3 des choses qui me saoulent se trouvent :

1) Ne pas avoir de place assise dans le métro.

2) Ne plus avoir assez de farine pour faire des crêpes.

3) Ne pas pouvoir embrasser mon mec parce que j’ai du rouge à lèvres.

Comme je n’ai pas encore trouvé de technique pour pallier au premier point et que je n’ai pas de BTS meunier pour t’apprendre à fabriquer ta propre farine, je vais te parler de ce troisième point qui concerne le rouge à lèvre qui tient VRAIMENT.

Voici sans plus tarder une sélection de rouges à lèvres longue tenue pour rouler des pelles à souhait sans se prendre la tête !

Rouge à lèvres longue tenue : les classiques

Comme dans tous les domaines de la beauté, la catégorie du rouge à lèvres longue tenue comporte, elle aussi, ses classiques. En voici quelques uns.

Les Melted Matte de Too Faced ont fini de faire leurs preuves depuis bien longtemps et ils font pour moi partie des meilleurs. Ils sont légers sans être trop asséchants, et ils tiennent toute la journée !

Melted Matte (Queen B), Too Faced, 22,50€

Le Retro Matte de MAC Cosmetics est un autre classique du rouge à lèvres longue tenue. Sans transfert, il est pour autant très pigmenté. Attention cependant à ne pas en mettre trop car il assèche un peu.

Rouge à lèvres liquide Retro Matte (Topped with Brandy), MAC Cosmetics, 23€

Tu connais sûrement Anastasia Beverly Hills pour ses palettes ultra-pigmentées, mais savais-tu que ses Liquid Lipsticks étaient tout aussi formidables ? Je te propose ici la teinte Vintage qui est pour moi la teinte par-faite pour un date : chic sans en faire trop !

Rouge à lèvres liquide (Vintage), Anastasia Beverly Hills, 24€

Quoi de mieux pour clore cette catégorie que le rouge à lèvres longue tenue de Fenty Beauty, le seul et l’unique Stunna Lip Paint ? Il n’est pas 100% sans transfert car il a été pensé pour être plus confortable que les autres rouges à lèvres liquides, mais sa tenue est impeccable !

Stunna Lip Paint (Undefeated), Fenty Beauty, 22,99€

Rouge à lèvres longue tenue : varier les finis à petit prix

Si dépenser 25 balles pour un rouge à lèvres est un problème pour toi (ce que je conçois parfaitement), voici quelques alternatives un peu moins chères !

Je me dois de commencer avec le Color Lip Last de Sephora Collection qui a été mon premier rouge à lèvres sans transfert et trèèèès longue tenue. Il a CHANGÉ MA VIE, j’exagère à peine.

Color Lip Last (19 Pure Red), Sephora Collection, 11,99€

Si tu n’aimes pas les rouges à lèvres un peu épais, je te suggère de te tourner vers le Rouge Lip Tint de Sephora Collection : c’est une encre à lèvres très légère à base d’eau, qui tient 12h sans effet de matière ! Le top pour rouler des galoches.

Rouge Lip Tint (07 Poppy Tint), Sephora Collection, 12,99€

Toujours chez Sephora, les Cream Lip Stain Mat sont assez connus pour tenir très longtemps, même après un repas ! Je te propose la version métallisée dans une couleur dorée qui sera magnifique sur les carnations foncées.

Cream Lip Stain Mat Metal (63 Golden Party), Sephora Collection, 10,99€

Rouge à lèvres longue tenue : un petit dernier pour la route

Pour finir cette sélection, je te propose le rouge à lèvres de la marque Lime Crime. Il s’agit du Velvetine Matte, un rouge à lèvres très longue tenue qui a l’avantage de donner un aspect velouté aux lèvres. J’aime bien la teinte Faded, un joli mauve clair.

Velvetine Matte (Faded), Lime Crime, 20,50€

Voilà voilà, c’est tout pour moi ! J’ai hâte que tu me donnes ton avis quand tu auras pécho en portant ces rouges à lèvres !

N’hésite pas à me parler en commentaires de tes produits pour les lèvres préférés qui tiennent vraiment !

