L’acide hyaluronique est un actif super à la mode depuis plusieurs mois. Peu étonnant, vu ses propriétés. Il faut savoir que le corps humain en produit naturellement et a pour but d’améliorer l’hydratation et la circulation.

Il permet de protéger la peau du vieillissement et de retenir l’eau qu’elle contient. C’est un de mes actifs préférés l’été, donc voici 9 produits qui en contiennent pour garder la peau fraîche et rebondie jusqu’en septembre !

Crèmes hydratantes à l’acide hyaluronique

Il y a une crème de jour que j’ai longtemps utilisée sans savoir que l’acide hyaluronique entrait dans sa composition. Il s’agit de la crème Hydraphase Intense Riche de La Roche-Posay.

Je l’aimais beaucoup parce qu’elle était hydratante ET nourrissante sans être comédogène (donc parfait pour ma peau mixte). Cela dit, je la préfère comme crème de nuit.

Hydraphase Intense Riche, La Roche-Posay, 19,45€

Pour une alternative plus naturelle, la Crème Universelle de Oh My Cream est top ! Comme celle de La Roche-Posay, elle est à la fois nourrissante et très hydratante, sans effet gras. À mon avis elle convient à tous les types de peau.

Crème Universelle, Oh My Cream, 28€

Côté corps, Lavera propose un lait au café, au romarin et à l’acide hyaluronique censé avec un effet raffermissant sur la peau. Vu les ingrédients qu’il contient, il doit être nickel en après-soleil pour apaiser la peau et la régénérer.

Et il est bio ET pas cher, donc c’est chouette !

Lait corps raffermissant café romarin acide hyaluronique, Lavera, 7,99€ (au lieu de 9,40€)

Sérums à l’acide hyaluronique

L’acide hyaluronique est également souvent présent dans des sérums. L’avantage c’est que ça lui permet d’être encore mieux absorbé par la peau que dans une crème (qui sera plus épaisse).

Celui de la marque The Ordinary en contient 2% (ce qui est plutôt énorme), en plus de vitamine B5. Parfait à appliquer avant ta crème hydratante préférée : elle n’en sera que plus efficace !

Acide hyaluronique 2% + B5, The Ordinary, 6,90€

Sinon, Garnier propose un sérum à appliquer sur un masque en tissu. Comme le tissu est au contact de la peau, le sérum est « forcé » de pénétrer l’épiderme et l’hydratation est encore plus intense.

À faire le matin, en laissant poser le masque pendant que tu te douches, ou le soir juste avant de te coucher !

Masque en tissu à l’acide hyaluronique, Garnier, 5€

Pour les peaux sensibles, je conseille fortement le gel hydratant Yol’eau de Pulpe de Vie (+5 pour le jeu de mots).

Il est certifié Cosmétique bio et contient 2 acides hyaluroniques aux poids moléculaires différents. Tandis que l’un reste en surface en protection de la barrière cutanée, l’autre agit plus en profondeur pour conserver l’hydratation.

Gelée hydratante visage, Pulpe de Vie, 9,90€

Autres produits de beauté à l’acide hyaluronique

Quand il fait chaud, j’aime beaucoup utiliser une brume pour le visage, avant ou après mon maquillage. Celle de Bybi contient de l’acide hyaluronique et est super pratique à emporter partout !

Mega Mist, Bybi, 29€

Cet actif incroyable peut aussi se retrouver dans un nettoyant pour le visage ! Celui de Balance Me est génial parce qu’il se présente sous forme de crème. Ça le rend bien plus doux qu’une mousse.

Crème nettoyante réparatrice et régénératrice, Balance Me, 25€

Je termine cette sélection avec une petite BB crème bio de la marque Mossa qui unifiera ta peau tout en la protégeant et en conservant son hydratation grâce à l’acide hyaluronique !

BB crème perfectrice, Mossa, 14,95€

Et toi, c’est quoi tes produits à l’acide hyaluronique préférés ?

À lire aussi : Des crèmes hydratantes non grasses pour cesser de luire en été