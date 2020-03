Fais du sport chez toi grâce à ces accessoires à moins de 10€ !

Alors, depuis le début du confinement, t’es plutôt en mode flan ou en mode ultra active, toi ? Perso, je me situe un peu entre les deux : certains jours j’ai la flemme, d’autres j’arrive à me bouger le cul.

J’ai d’ailleurs réalisé que c’était pas si compliqué que ça de continuer à me muscler dans les 10 mètres carrés qui me servent de salon. Le tout est d’avoir le bon équipement !

C’est pourquoi j’ai eu l’idée de te sélectionner quelques accessoires pas chers du tout (moins de 10€ pour la plupart) pour te permettre de faire du sport même confinée et avoir un summer body ready pour le retour à la liberté !

Des accessoires de sport pas chers pour se muscler chez soi

Je commence avec les accessoires les plus classiques qui ont un rapport efficacité-prix assez ouf !

La corde à sauter, par exemple, c’est la base. Pour travailler le cardio même en restant enfermée, tu trouveras difficilement mieux.

Bon, par contre, il vaut mieux habiter au rez-de-chaussée sous peine de voir tes voisins débarquer avec un bazooka en 6 minutes chrono.

Corde à sauter, Domyos, 7€

Si tu en as marre de soulever des petites bouteilles d’eau, il serait peut-être temps d’investir dans des vrais poids ! 0,5Kg, 1Kg, 1,5Kg… À toi de choisir ce qui convient le mieux à tes bras !

Haltères 1Kg (x2), Nymaba, 8€

Toujours pour augmenter la difficultés de tes exercices de muscu préférés, les élastiques sont très pratiques et décuplent les résultats (surtout au niveau du cul).

Ils sont aussi plus doux avec les articulations que les haltères par exemple. Tu peux les utiliser au niveau des bras ou des jambes selon les muscles que tu souhaites renforcer.

Voici une vidéo qui donne plusieurs exemples d’utilisations !

Bande élastique, Domyos, 9€

Côté abdos, ma révélation du moment est la roue à abdominaux, ou ab wheel pour nos amis bilingues.

Si tu ne connais pas le concept, il s’agit d’une petite roue dotée de 2 poignées. Pour l’utiliser, il te suffit d’attraper ces dernières à l’aide des deux mains et de te placer à genoux (sur un petit coussin si tu veux éviter d’exploser tes rotules).

Mets ton poids du corps sur la roue, et fais-la rouler le plus loin possible en gardant le dos bien droit. Normalement, tes abdos sont très sollicités.

Toujours en la faisant rouler et en gardant le dos droit, essaie ensuite de revenir à ta position de départ avec beaucoup de contrôle. Ça NIQUE, mais c’est ultra efficace.

Roue à abdominaux, Domyos, 9€

Par ailleurs, je viens tout juste de découvrir l’existence du « Body Power » de Domyos, un accessoire lui aussi multi-fonctions qui permet toutes sortes de renforcements musculaires (le site de Domyos en propose plein ici) !

Et bonus, ça coûte littéralement 5 balles.

Body Power, Domyos, 5€

Accessoires de yoga et pilates pas chers pour chez soi

Si comme moi tu aimes particulièrement le yoga et les pilates, tu n’es pas sans savoir qu’il existe une multitude d’accessoires pour les pratiquer à la maison.

À commencer par… le tapis ! C’est très clairement la base, d’ailleurs il peut t’être utile pour d’autres exercices de musculation qui nécessitent d’être au sol.

Bien sûr, pour avoir un très bon tapis il faut compter une cinquantaine d’euros, mais tu peux en trouver à des prix très abordables pour commencer.

Tapis de yoga doux, Domyos, 9€

En pilates, les accessoires sont nombreux mais je te conseille particulièrement les anneaux et les soft balls que tu peux intégrer dans la plupart des postures que tu pratiques habituellement.

Quant au yoga, si tu veux travailler ta souplesse de façon progressive, la sangle est ta meilleure pote ! Tu peux l’utiliser pour t’accompagner dans de nombreuses postures et aller un peu plus loin à chaque fois.

Sangle de yoga en coton bio, Domyos, 5€

Et que tu fasses du yoga ou non, les planches d’équilibre peuvent t’aider à gainer tes muscles profonds et à travailler la souplesse de tes chevilles.

Je n’ai jamais testé mais c’est un truc dans lequel je pense investir bientôt ! C’est le seul accessoire qui coûte un peu cher parmi tous ceux que je te propose ici.

Planche d’équilibre yoga, Nature et Découvertes, 25€

J’en profite pour te glisser que l’application FizzUp propose une offre en ce moment pour faire du sport à la maison sans se démotiver, toutes les infos sont dans la box ci-dessous !

Alors, prête à avoir des cuisses en béton et des abdos en acier ?

