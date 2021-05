Mise à jour du 25 juillet 2019

Récemment, j’ai fait ma râleuse en proposant des améliorations que j’aimerai voir sur les applications de streaming musique.

J’ai donc décidé de me pencher sur les features Spotify que j’aurais pu louper et te faire un compte rendu de mes découvertes.

Attention, ces astuces fonctionnent toutes pour un compte payant.

Astuce Spotify n°1 : les playlists collaboratives

Probablement le meilleur truc à savoir à l’approche d’un départ en vacances ou en week-end entre potes : Spotify te permet de faire des playlists collaboratives.

Fini les gens qui râlent parce qu’on écoute jamais leurs sons ou qui changent de morceaux alors que t’avais mis une playlist PAR-FAITE.

Là, vous avez tous votre musique au même endroit.

Pour rendre une playlist accessible à toute ta mif’, ça se passe sur le bouton à côté de LIRE, sur ta playlist.

Astuce Spotify n°2 : les playlists intelligentes

Ci-dessous, tu peux voir aussi qu’il te propose une option « playlist similaire ».

L’intelligence artificielle de Spotify analyse les morceaux que tu as dans ta playlist d’origine et te créer une nouvelle playlist avec une sélection musicale similaire.

Un bon moyen de découvrir de nouveaux sons et artistes en restant dans les genres musicaux que tu écoutes habituellement.

Astuce Spotify n°3 : active le fondu enchaîné

Si toi aussi, ça te saoule d’attendre trois secondes entre chaque morceau quand tu mets une playlist en soirée, tu seras ravie d’accueillir dans ta vie : le fondu enchaîné.

Ça se passe dans les préférences de ton compte (sur l’application ordi ou mobile).

Tu actives la fonctionnalité et tu peux choisir la durée des fondus, entre 1 et 12 secondes.

Astuce Spotify n°4 : connecte Shazam à ton compte

Tu passes ton temps à Shazam tout ce que tu entends en soirée ou dans les bars ?

Seulement, tu oublies de checker l’application entre chaque utilisation… Cette option devrait te plaire.

Sur Shazam, dans tes paramètres, tu peux connecter ton compte Spotify.

Ça créera une playlist automatique qui se mettra à jour à chaque fois que l’appli trouvera un nouveau morceau.

Astuce Spotify n°4 : réveille-toi avec tes playlists

T’en peux plus de te réveiller avec le même son depuis dix ans ou l’actualité déprimante ?

Si comme 90% de la rédaction de mad, tu ouvres les yeux chaque matin grâce à ton portable, j’ai une bonne nouvelle pour toi.

Des applications peuvent se connecter à ton compte Spotify et te réveiller avec la playlist ou le titre de ton choixre.

Sur Android, tu peux utiliser l’Horloge Google (gratuite) et sur iOS l’application s’appelle Music Alarm Clock (qui coûte 3,49€).

Astuce Spotify n°5 : un minuteur pour s’endormir en musique

Bien entendu, une fonctionnalité ne va pas sans l’autre.

Pour toutes les personnes qui s’endorment en écoutant du son ou des podcasts, il y a une fonctionnalité « Minuteur de veille » qui coupe Spotify au bout d’un temps défini.

Pour l’activer, ça se passe sur l’écran de lecture du morceau, en cliquant sur les trois petits points en haut à droite de l’écran.

Astuce Spotify n°6 : les suggestions de titres

Par défaut, Spotify continue tes playlists ou les albums que tu écoutes avec des « radios » automatisées par l’intelligence artificielle.

C’est un feature pratique quand tu aimes bien découvrir de la musique. Tu peux d’ailleurs dire à Spotify si tu kiffes ou non un titre et il s’adaptera à tes goûts au fur et à mesure.

Cela dit, si jamais ça t’emmerde et que tu préfères n’écouter que les musiques que tu aimes déjà, tu peux gérer ça dans les préférences de ton compte.

Astuce Spotify n°7 : désactiver les « canvas »

Dans la capture ci-dessus, tu peux aussi voir qu’il est possible d’enlever ce que Spotify appelle les canvas.

Ce sont les vidéos de quelques secondes qui tournent en boucle sur l’écran de lecture de ton titre.

Ça peut être pratique de les désactiver pour économiser des données mobiles ou si, comme moi, tu trouves ça juste trop répétitif.

Astuce Spotify n°8 : créer des dossiers pour organiser tes playlists

Par défaut, les playlists sont rangées par ordre antichronologique, les dernières arrivent en premier dans la liste.

Si tu as tendance à accumuler les playlists — entre celles que tu crées et celles auxquelles tu t’abonnes — sache que tu peux les ORGANISER.

Ça a été ma meilleure découverte, il y a quelques mois : sur l’application desktop de Spotify, tu peux créer des dossiers d’un clic droit sur la colonne « Playlists ».

Astuce Spotify n°9 : ajouter à la file d’attente

Une astuce à refiler à tous les gens qui coupent les morceaux en soirée.

Tu sais ces potes qui font les DJs et qui veulent absolument mettre leur son tout de suite maintenant. Let me introduce you to la fonction « mettre dans la file d’attente » qui te permet de créer une playlist en direct.

Le morceau s’ajoute à la suite de celui en train de jouer — même s’il y a une playlist en cours de lecture, par exemple.

Pour accéder à la file d’attente, ça se passe en bas à droite de ton écran.

Tu peux déplacer les morceaux dans l’ordre que tu veux en les faisant glisser avec le bouton que j’ai encerclé à droite de la capture d’écran ci-dessus.

Plus d’excuses pour Jean-Jacques Coupeleson !

Astuce Spotify n°10 : améliore ta recherche

Prépare-toi à tomber de ton siège ou presque. Depuis que j’ai découvert qu’on pouvait faire ça, ma vie à changer.

La recherche avancée sur Spotify, ça existe.

Dans la barre de recherche, tu peux taper :

« year: » pour afficher des titres sortis une certaine année

« artist: » pour chercher tous les titres d’un artiste précis

« label: » pour trouver tous les albums d’un label

« genre: » pour trouver des titres d’un genre musical que tu kiffes

En ajoutant AND ou NOT, tu peux cumuler la recherche.

Par exemple, si je tape « artist:“Rihanna” AND year: 2000-2010 », Spotify m’affichera seulement les albums et titres de Rihanna sortis entre 2000 et 2010.

Publié par Margaux Palace, le 26 juillet 2017

Astuce Spotify n°11 : la session d’écoute privée

Sur desktop, en cliquant sur ton nom d’utilisateur, en haut à droite, tu peux sélectionner la session écoute privée.

À quoi ça sert ? À cacher ce que tu écoutes — au cas où tu n’assumes pas trop ta passion secrète pour les tubes 80’s ou Garou.

Astuce Spotify n°12 : restaurer une playlist supprimée

Parfois on a envie de faire du tri dans ses playlists mais quelque temps après, elles peuvent nous manquer.

Pas de panique, il te suffit de te connecter sur spotify.com dans ton navigateur.

Tu trouveras un onglet « restaurer les playlists » et tu peux sélectionner celle que tu veux retrouver !

Astuce Spotify n°13 : les concerts à voir près de chez toi

Parfois, les évènements Facebook, c’est un peu l’angoisse. Trop de choses ou pas assez clair dans les propositions.

Eh bien, Spotify a une fonctionnalité dédiée aux concerts, le saviez-tu ?

Dans « Parcourir », tu peux trouver un onglet concert qui t’informera des prochains lives près de chez toi — des artistes que tu suis, mais aussi des groupes que tu pourrais kiffer !

Astuce Spotify n°14 : les playlists éditorialisées

Tu l’as peut-être déjà vu mais Spotify propose tout un tas de playlists d’humeur : nuit calme, samedi soir posé, road trip…

Il y a aussi tout un tas de playlists en fonction des genres de musique tu écoutes.

Si tu cherches des playlists qui pourraient te plaire, je te conseille de faire un tour sur les profils des artistes que tu aimes. Tu peux y trouver des playlists dans lesquels leurs morceaux ont été sélectionnés, ça peut te donner des idées !

Sur mobile, ça se passe tout en bas du profil et sur ton ordinateur, tu trouveras ça dans « À propos ».

C’est un moyen cool de découvrir de nouvelles chansons et d’être sûre d’écouter pile ce qui correspond à ton état d’esprit du moment.

Astuce Spotify n°15 : gère ta musique à distance

Flemme d’aller jusqu’à ton ordi alors que tu as ton tel à la main ?

Tu peux sélectionner sur quel appareil tu veux jouer ta musique.

Tu peux directement lancer la musique depuis ton appli smartphone, sur ton PC. Il suffit de cliquer sur « Appareils » en bas à droite !

ET VOILÀ.

J’aurais aussi pu appeler cet article « Ode à mon application préférée et aux playlists en général » j’avoue. Alors, tu connaissais ces astuces Spotify ?

