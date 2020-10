Les erreurs à éviter quand on laisse sécher ses cheveux à l’air libre

J'ai le cheveux longs, bouclés et épais.

J'utilise un bon shampoing lush, je les laisse sécher naturellement (après les avoir essuyé avec une serviette tête en avant), et quand ils commencent à sécher mais qu'ils sont tous plats sur ma tete, je bascule ma tête en avant, je passe mes mains dedans pour donner du volume et là c'est nickel. J'ai les cheveux bouclés avec du volume et brillants grâce au shampoing.