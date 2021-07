Se sentir sexy c’est quelque chose de très personnel et de complexe à gérer donc pour l’aider Manu a rencontré les danseuses du Lido pour un cours sportif et sexy.

Être sexy fait partie de ma vie surtout par choix. J’aime me sentir désirable pour moi-même, correspondre à l’image de moi-même que j’ai dans ma tête.

Mais en ce moment ce n’est pas trop ça donc j’avais besoin d’un peu d’aide. Celle des danseuses du Lido.

Utiliser la danse pour se sentir mieux dans son corps

La danse a toujours été un moment où je peux me lâcher, libérer mes tensions et surtout me réapproprier mon corps mais depuis quelques mois j’ai l’impression d’avoir perdu cette soupape.

J’ai donc sauté sur l’occasion de participer à l’avant-première du bootcamp des Bluebell Girls, les danseuses du Lido qui représentent dans l’imaginaire populaire, une certaine idée du charme et de ce qui est sexy.

J’y suis allée avec quelques appréhensions et insécurités car je ne sais pas si tu les as vues mais ce sont souvent de très belles femmes.

Bien que n’étant pas foncièrement mal dans ma peau, j’ai quand même eu ce mouvement qui pourrait se traduire par « Oh wow !!! ».

Le plus intéressant était de vivre cette expérience avec Alix, qui travaille à la rubrique ciné-séries et qui a un rapport un peu conflictuel au fait d’être sexy.

Ça a donné lieu à une belle conversation que je te laisse découvrir !

Participer aux bootcamps du Lido

Si tu es intéressée par ce type d’expériences, à faire entre copines, tu peux tout à fait réserver ta place.

En effet ce bootcamp n’était qu’une avant-première réservée aux journalistes mais il sera ouvert au public du 10 septembre au 4 octobre 2019.

Nous avons fait le bootcamp BARRICADE avec un cours de fitness ou de body pump puis une choré tirée du tableau du même nom.

Il en existe d’autres sur le même modèle : BLUEBELL, avec du yoga vinyasa et une choré ainsi que FINAL avec des pilates et une choré.

À toi de choisir ce que tu préfères et de réserver sur le site www.lidobootcamp.com.

Tu pourras profiter de la gentillesse de Kate, Victoria, Alicia et le reste de leur team.

Abonne-toi aux chaînes de madmoiZelle

Avant de lancer cette vidéo, est-ce que tu ne t’abonnerais pas à toutes les chaînes de madmoiZelle par hasard ? Ah, en voilà une bonne idée !

À lire aussi : Comment bien mettre une perruque pour un effet naturel ?