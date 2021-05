— Article publié le 25 juillet 2019

Jusqu’à mes 16 ans, je suis toujours partie une semaine en vacances avec mes parents et mes sœurs durant l’été.

Se faire des amis en vacances

Jusqu’à mes 12 ans, il m’avait suffit de prêter ma pelle à la plage pour nouer des liens d’amitié aussi solides qu’éphémères.

Par la suite, il me fallut acquérir des compétences sociales plus poussées afin de trouver des potos !

Cet exercice estival m’a permis de prendre confiance en moi et de passer de super moments avec des gens que je n’ai jamais revus certes, mais qui resterons toujours chers à mon cœur de vacancière.

Tu es peut-être en train de cuire à l’étouffée dans un bungalow avec tes darons, de faire du ventriglisse en colo, de parcourir l’Asie en solo ou encore te t’emmerder sec chez ta mamie corrézienne.

Quel que soit l’endroit où tu passes tes vacances, avoir des amis ne pourra qu’ajouter du bonheur à ton séjour.

Ils pourront te faire goûter leur parfum de glace, te fouetter avec leur serviette de plage mouillée, pisser sur ta piqûre de méduse, et ça, ce sont des souvenirs pour la vie.

Voici quelques tips pour socialiser en détente cet été.

Repérer les jeunes pour te faire des amis en vacances

N’attend pas l’avant-dernier jour de tes vacances pour sortir de ta coquille d’huître chaude.

Dès ton arrivée sur place, une seule mission doit occuper ton esprit : trouver OÙ SONT LES JEUNES.

Planquée derrière tes lunettes de soleil, poste-toi sur une zone de socialisation (bar, piscine, pelouse, que sais-je) et repère les personnes de ton âge qui te semblent sympathiques, celles avec qui tu serais prête à allier ton honneur au blind-test apéro du camping.

Elles peuvent paraître très différentes des personnes que tu aurais fréquentées « dans la vraie vie ». Ceci est normal.

C’est pas comme si tu avais le choix de toute façon, et c’est super de saisir cette occasion d’élargir tes horizons sociaux !

En vacances, nul besoin de se ressembler pour s’apprécier. Il suffit d’être au même endroit et d’avoir du temps à perdre, les deux seuls points commun qui vaillent dans cette situation.

Même si un groupe est déjà formé, sache qu’il n’est jamais trop tard pour t’y incruster.

Une fois tes futurs compagnons de ramassage de coquillages localisés, porte ton existence à leur connaissance par un petit sourire accompagné d’un geste de la main.

Grâce à cette attitude ouverte et détendue à la fois, tu es sur le point de te faire des copains. Bravo.

Engager la conversation pour te faire des amis en vacances

Se faire des amis en vacances ne devrait pas te demander plus d’effort que faire pipi dans la mer.

Si le feeling n’est pas là et que tu sens tes proies amicales réticentes, inutile de forcer.

Laisse ta timidité dans ta valise : le temps est compté et sortir de ta zone de confort aura des conséquences bénéfiques sur l’ensemble de ta vie à ton retour !

Lâche-toi bébé. Ici, personne ne connais ton passé ou ta réputation : profite donc de cette page blanche pour être simplement… qui tu es.

Deux scénarios sont possibles :

Tu vas engager la conversation

Le délégué d’un groupe ou un individu isolé tente une approche en venant engager la conversation

Si ce deuxième cas de figure ne se présente pas, à toi d’être pro-active en faisant le premier pas.

Si tu ne sais pas quoi dire, pose des questions. C’est ma technique imparable pour créer du lien sans me fatiguer — mais attention, il faut quand même écouter les réponses !

Maintenant que le contact est établi, tes nouveaux bestah et toi allez pouvoir faire des projets ensemble.

Dire oui à tout pour te faire des amis en vacances

Où que tu te trouves, il y a forcément une multitude d’activités qui s’offrent à ton ou tes nouveaux amis et toi.

Promenade, baignade, pétanque, visite culturelle, glande sur un banc… Dis OUI à TOUT.

Tu peux bien sûr être à l’initiative d’un projet commun, surtout si tu possèdes un avantage exclusif tel qu’une piscine privée, un barbecue et/ou un pack de bières en guise d’appât.

La somme de ces moments partagés et de ces nouvelles expériences devraient renforcer vos liens comme jaja.

Osef, YOLO, on se reposera quand on sera morts : laisse-toi porter, sois flexible et profite de toutes les occasions qui s’offrent à toi.

Si des activités sont organisées par une autorité tierce, de type animateurs de centre, n’hésite pas à t’incruster de ton propre chef dans une sortie ou une partie de volley.

Montrer que tu es curieuse et prête pour l’aventure est tout ce qu’il te faut pour attirer à toi tes potos d’été.

Ultime technique : arborer fièrement le cahier de vacances madmoiZelle pour aider tes futurs amis à repérer la personne formidable que tu es.

Et toi, comment tu fais pour te faire des amis estivaux ?

