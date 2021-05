Mise à jour du 19 octobre 2020 par Alix Martineau

Demain, le 20 octobre 2020, sera lancée Salto, la plateforme française aux airs de concurrente de Netflix et autres Amazon Prime Video et Disney+.

Un projet d’envergure qui a nécessité le regroupement de trois mastodontes du paysage audiovisuel français : TF1, M6 et France Télévisions.

Salto propose une offre TV et streaming colossale

La gourmande ambition de Salto s’illustre parfaitement avec les 10.000 contenus qui seront disponibles dès son lancement, et sa volonté d’enrichir son catalogue au fil des semaines.

Au programme : séries, documentaires, films, émission de télé, 20 chaînes télé en direct et en replay, sélections d’artistes, de media, en fonction du signe astro… Un véritable concentré du panorama de l’audiovisuel français s’offre à nous, comme en témoigne cet aperçu de la plateforme.

L’idée : proposer des programmes à tous les publics et tous les goûts, à l’heure où les plateformes de streaming jouent des coudes en proposant des catalogues plus niches, plus éditoriaux, contraints par la concurrence grandissante.

L’appétit vorace de Salto impressionne, saura-t-il seulement tirer son épingle du jeu en s’adressant à tout et tout le monde ?

Salto, véritable concurrent français à Netflix ?

Le 16 octobre, les dirigeants et dirigeantes de « l’équipe de France de l’audiovisuel » se sont exprimées sur les promesses de la nouvelle plateforme :

En passant de concurrents à alliés, les trois groupes paraissent vouloir faire front face aux propositions toujours plus nombreuses de services de streaming, bien qu’ils affirment ne pas se considérer comme des rivaux de Netflix et compagnie, mais comme une manière de les compléter.

Ainsi, l’objectif de Salto semble s’apparenter à une modernisation de la télé en proposant la technologie HbbTV qui permet d’enrichir les contenus en direct, comme le détaille cet article de Numerama.

Leur stratégie : offrir de la quantité en pariant sur la fatigue des utilisateurs et utilisatrices, peu enclines à devoir souscrire à plusieurs plateformes pour avoir un choix de programmes satisfaisant le dimanche soir venu.

Pas bête ! À voir si l’on ne s’y perd pas, dans cet antre massif du divertissement et de la culture…

Salto joue aussi sur un prix plutôt attractif, mais qui reste dans la moyenne du marché actuel : un forfait solo à 6,99€ par mois, permettant une connexion, un forfait duo à 9,99€ par mois, permettant deux connexions simultanées au service et un forfait tribu à 12,99€ par mois, pour quatre connexions simultanées.

Pour certains, il faudra certainement sacrifier un abonnement à une autre plateforme pour donner une chance à celle-ci. Qui sera le maillon faible ?

Des nouvelles de Salto

Mise à jour du 7 février 2020

Salto, le « Netlix de la télé française », devait être disponible au 1er trimestre 2020 (lire ci-dessous).

Trimestre déjà bien entamé, sans qu’aucun signal de fumée n’indique un lancement imminent… Où est passé Salto ?

Numerama explique que la plateforme devrait arriver à l’automne plutôt qu’au printemps, en partie pour ne pas se retrouver face au lancement de Disney+ le 24 mars.

Je te tiens au courant dès que j’ai une date plus précise !

Salto, disponible en 2020 en France

Mise à jour du 13 août 2019 par Alix Martineau

C’est officiel, la plateforme française Salto sera très bientôt disponible sur nos écrans.

Après un processus de validation plutôt fastidieux, l’équipe de France de l’audiovisuel se voit enfin s’illustrer dans la catégorie SVOD.

Dès le premier trimestre 2020, Salto sera disponible en France pour concurrencer les plateformes internationales qui semblent fleurir à tous les coins de rue.

Salto devra faire face aux « petits » nouveaux (Apple, Disney+…) comme aux anciens (Netflix, Amazon) bien installés dans notre hexagone.

C’est une alliance inédite de TF1, M6 et France Télévisions, qui arborent des statuts bien différents (deux sont privés, l’autre est public) et se disputent d’habitude les spectateurs.

Mais les trois groupes s’allient aujourd’hui pour défendre la création européenne et l’exception culturelle française.

Au Royaume-Uni, la plateforme Britbox a déjà pris cette initiative, elle sera lancée fin 2019. En Allemagne, la riposte se prépare également.

Le choix entre mes abonnements s’annonce de plus en plus difficile !

Salto, la plateforme commune à France TV, TF1 et M6

Publié le 15 juin 2018

Je sais qu’une question te turlupine.

Pour ma part, je la sens ricocher sur les parois de mon cerveau. Elle me tiraille.

« Y-aura-t-il Plus Belle la Vie sur cette plateforme ? »

Une question capitale qui surpasse en importance toutes les autres.

Un pour tous, tous pour Salto !

Ce matin, les groupes France TV, M6 et TF1 ont annoncé s’atteler à un projet d’envergure : lancer une plateforme commune, nommée Salto.

Dans un communiqué de presse, ils ont annoncé :

« Avec Salto, les groupes France Télévisions, M6 et TF1 entendent proposer une réponse ambitieuse aux nouvelles attentes du public avec un service de qualité, innovant et simple d’accès ».

En gros, Salto veut s’imposer comme le nouveau concurrent des plateformes Netflix et Amazon. Un projet ambitieux !

Cette plateforme fonctionnera sans engagement, sur abonnement et proposera des prix défiant toute concurrence. D’après une source proche du dossier, l’abonnement pourrait même débuter à 5 euros par mois.

Un tout petit prix, qui permettrait à un maximum de personnes de s’abonner sans risquer de trop abîmer leur tirelire.

Quelques jours avant cette annonce, la Ministre de la Culture Françoise Nyssen proposait déjà de :

« construire des alliances avec les chaînes privées pour permettre l’émergence d’un champion numérique de la diffusion des programmes français ».

Il n’aura fallu que quatre jours pour voir naître cette fameuse alliance.

En tout cas, j’ai hâte de découvrir quels programmes cultes seront à la carte de cette nouvelle plateforme.

Mais surtout, SURTOUT j’attends avec impatience de les contenus originaux que notre belle France proposera tout bientôt.

Pour l’instant, aucune date n’a été annoncée, concernant le lancement de la plateforme, mais je te tiens au courant dès que j’ai des infos.

Alors bon bel esturgeon, que penses-tu de cette alliance ? Belle initiative ou idée qui pue des pieds ?

