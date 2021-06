« C’est la rentrée ! »

Comme disait ma mère, un mois avant l’heure, m’arrachant à un sommeil paisible en tirant mes rideaux d’un coup sec et m’aveuglant avec la lumière estivale.

Sauf que là, c’est vraiment la rentrée. Dans quelques jours, tu vas retourner en cours, et il faut sérieusement commencer à te procurer tes fournitures.

À moins que tu sois une équerre, et que tout soit déjà prêt pour toi depuis des semaines.

Des sacs à dos éthiques pour la rentrée

Je te propose d’abord un sac Lafuma, marque française que tu connais probablement.

Celui-ci pourrait très bien servir lors d’une randonnée, mais je trouve qu’il a aussi un coté très urbain et assez chic.

Sac à dos Lafuma, 44€

Le Fjallraven, LE sac ultime de la VSCO Girl, propose un modèle en polyester recyclé, disponible en de multiples coloris.

Sac à dos Fjallraven 89,95€

Le suivant est conçu à partir de bouteilles recyclées. Il est très épuré, j’aime beaucoup ce design qui collera avec la plupart de tes looks.

Sac à dos Johnny Urban 49,95€

Si tu cherches particulièrement de l’éthique, je te conseille aussi de faire un tour sur Etsy. Souvent, les modèles sont uniques, alors je ne t’en propose pas un en particulier ici.

Des sacs à dos pas chers pour la rentrée

Pour un bon sac de cours, tu peux considérer que ça devient très abordable sous 40€.

Voici donc ma sélection de sacs de cours très mignons entre 20 et 40€ !

Sac à dos Vans, 40€

Sac à dos The Hype, 34,99€

Sac à dos en denim, Pull & Bear, 35,99€

Sac à dos bicolor, Pull & Bear, 35,99€

Sac similicuir, Stradivarius, 19,99€

Pour encore plus de choix de sac à dos, fais un tour sur ma sélection Kipling. Ils sont plus chers, mais si mignons !

Des sacs à mains pour les cours ?

C’est l’instant santé.

Si tu es comme moi, tu ne vas pas en cours munie d’un sac à dos.

Moi vivante, ressembler à une écolière ? No way.

Je n’utilisais que des sacs à mains, que je tenais sur l’avant bras, telle une bitch. Sauf quand mon sac était vraiment trop lourd, et que je le mettais alors sur l’épaule.

Mais je galèrerais car comme c’était un SAC À MAIN, il n’était pas fait pour être mis sur l’épaule, comme en témoigne sa mini poignée ridicule.

Pourquoi me suis-je infligée ça, te demandes-tu ? Pour que tu n’aies pas à le faire. Aujourd’hui, les sacs à dos peuvent être HYPER stylés, cute, élégants, chic...

What a time we live in.

Bref, si je devais retourner à l’école, je ne m’encombrerais plus d’un sac à main qui me déboîte l’épaule.

Leçon importante, donc : évite en générale de risquer ton confort au nom du style à un point qui en devient littéralement mauvais pour ta santé !

Cette sélection t’a plu ? Tu as trouvé ton bonheur ? Vas-tu malgré tout venir en cours avec un simple sac à main ?

