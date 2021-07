Parfois, je crois au destin.

Cette semaine, je te parlais de Rosalía a.k.a la chanteuse qui a retourné mon cerveau avec sa voix magnifique et sa version modernisé du flamenco. Et voilà qu’elle sort deux nouveaux titres !

Je pense qu’elle m’a entendue.

Fucking Money Man de Rosalía : à écouter en boucle

Fucking Money Man contient deux titres : Milionària (la première chanson qu’elle écrit en catalan) et Dio$ No$ Libre Del Dinero.

Les deux titres sont co-produits avec son acolyte El Guincho — avec qui elle a travaillé sur son deuxième album, El Mal Querer.

Sur Milionària, la chanteuse espagnole joue une participante à un jeu télévisé kitch où le but est de gagner un maximum de moula. C’est d’ailleurs le thème de la chanson : l’argent.

Elle parle d’avoir des léopards dans son jardin et d’aller au Louvre aux heures de fermeture — ça te rappelle quelqu’un ?

On sent bien l’ironie dans cet hymne aux billets de cent.

Dio$ No$ Libre Del Dinero qu’on pourrait traduire par « Que Dieu nous libère de l’argent » appuie le côté ironique de la première chanson.

Rosalía y chante le titre de la chanson comme un mantra. Elle parle de brûler des billets, de l’argent comme poison.

Musicalement, le premier est entêtant, presque oppressant avec son rythme rapide et ses synthés envahissants. Quand le second titre est l’exact inverse : une mélodie au piano, des chœurs et la voix de Rosalía au premier plan. Tout ce que j’aime.

Les deux titres vont ensemble à merveille.

Milionària est sûrement plus accessible si tu ne connais pas encore Rosalía quand Dio$ No$ Libre Del Dinero parlera forcément aux personnes qui ont déjà saigné ses albums précédents avec leur flamenco remis au goût du jour.

