Roni Alter est trop peu reconnue pour ses compositions poétiques, malgré une nomination aux Victoires de la Musique 2019 dans la catégorie « album révélation de l’année ».

Roni Alter exorcise ses démons en musique

La chanteuse israélienne écrit des textes poétiques et se livre dans son album Be Her Child Again, sorti en février 2019.

Esther t’avait déjà parlé de son titre Devil’s Calling dans lequel elle fait face au traumatisme des violences sexuelles qu’elle a subies durant son enfance.

Elle parle de ses blessures pour mieux les guérir grâce à la musique.

Be Her Child Again, l’album sublime de Roni Alter

Cet album de Roni Alter joue avec les styles musicaux.

De la folk grandiose aux airs jazzy et soul, Roni Alter est inspirée par de nombreux courants musicaux, et ça rend sa musique d’autant plus vivante et forte.

Je te conseille d’écouter son album en entier pour te faire un meilleur avis et découvrir son univers sensible.

