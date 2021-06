View this post on Instagram

« -Et t’es pas jaloux que ta sœur nique plus le Game que toi? » Je me souviens en 2016 quand je te faisais jouer mes 1er parties au VK, Botanique, … Quand je disais aux gens autour de moi que tu allais devenir la n1 et que les gens me disaient que j’exagérais un peu ( finalement tu as même été au delà de mes exagérations puisque tu as rencontré Michel Drucker ! ) Je me souviens très bien de ces millions d’heures passées sur ton piano à la maison à jouer rejouer rerejouer des musiques classiques qui rendaient l’atmosphère de la maison super intense. Je me souviens de la 1er fois que j’ai entendu ma petite sœur passer à la radio. Quand tu t’es lancée tu étais « la sœur de Roméo » et t’as du trainer ce truc et passer par-dessus aujourd’hui je suis devenu « le frère d’Angèle » et c’est une de mes plus grande fierté , une force que je ne saurais ignorer. Alors à tous ces gens (souvent des journalistes tiens donc)qui me posent cette question je leur réponds : « Mais vous êtes cons ou quoi ? » (Corrigez mes fautes en commentaire svp)