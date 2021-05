Quoi de mieux qu’une longue robe pour se pavaner sous le soleil en été ? Et c’est encore mieux quand tu la chopes en promo. Alors voici 6 robes ravissantes à partir de 10€ !

Les robes roses et oranges pour une bonne mine garantie

Une robe vichy

Rappelle-toi de la tendance prairie de la saison ! Cette robe vichy campagnarde aux allures de Dorothée moderne me donne envie de galoper dans les champs.

Robe vichy rose, ASOS, 27,99€

Des robes habillées mais confortables

Les deux robes qui suivent sont d’apparence habillées mais néanmoins composées de matières assez élastiques qui font que tu n’y es pas à l’étroit, et que tu peux la porter où bon te semble en tout confort !

Robe moulante rose, ASOS, 24,49€

Robe à volants, Boohoo, 10€ (du 44 au 56)

Une robe de cocktail pour l’été

Qui dit été dit soirée, alors n’hésite pas à faire péter le dos-nu avec cette robe moulante chic.

Le noir en été, c’est compliqué… sauf en soirée ! Alors tu peux choisir des parures sombres pour le soir si cette « couleur » te manque en journée…

Robe dos nu, Boohoo, 10€ (du 34 au 44)

Une robe-chemise légère pour l’été

Une robe chemise te garantit une certaine liberté de mouvement, tout en te conférant une allure décontractée.

Et elle s’adapte à tout type de lieu et situation ! Plage, ville, et même à une réception associée avec un joli sac à main et une paire de sandales à talons.

Robe chemise rayée, ASOS, 28,99€

Un kimono, car c’est la base en été

Je finis par ce kimono, grâce auquel tu déambuleras sur la plage avec la grâce d’une nymphe. Une fois noué, il peut totalement passer pour une robe de plage par dessus un maillot !

Kimono blanc, ASOS,29,99€

Alors, hâte de courir au ralenti sous le soleil dans l’une de ces augustes robes ?

À lire aussi : Comment t’habiller pour un mariage en 3 looks efficaces