Paris, ville-lumière peuplée de femmes élégantes, de dandys à béret et de charmants moineaux…

C’est l’image que le monde s’en fait, mais quiconque a déjà posé un pied dans la capitale sait qu’elle n’a pas grand-chose à voir avec le Paris des Aristochats !

Rihanna emménage à Paris

Ça n’a pas empêché Rihanna, la star la plus cool du monde (source : moi), d’acheter un appartement dans le très huppé XVIè arrondissement de Paris.

Selon Madame Le Figaro, il se pourrait bien que la chanteuse et entrepreneuse s’y installe durablement avec son compagnon Hassan Jameel, un homme d’affaires originaire d’Arabie Saoudite.

Rihanna à Paris, en soi c’est une idée qui me séduit, même si je ne risque pas de la croiser en allant à Lidl le samedi matin…

Mais je peux toujours crever de rire devant les meilleures vannes sur le sujet !

Les gens de Twitter sont EN FEU depuis que la nouvelle a été annoncée, et perso j’en peux plus de me marrer.

Rihanna à Paris, VS la RATP

0 chance parce que Rihanna va lancer sa propre ligne de transports en commun qui s’appellera Fenty Transit https://t.co/vP2KLn4Gdp — Mrs. Samberg • ليلى ??‍♀️ (@liloufairy) August 1, 2019

Rihanna quand elle sera obligée de crier "LA PORTE" pour que le chauffeur du bus ratp lui ouvre https://t.co/cpDdkBRIkp — Τwitter (@Pikatchoummm) July 31, 2019

Rihanna sur le strapontin alors que le métro est BONDÉ pic.twitter.com/NA6BsXmLMI — Τwitter (@Pikatchoummm) July 31, 2019

Le contrôleur

entrain d’expliquer

à Rihanna qu’il lui

faut une carte Rihanna

Navigo pour passer pic.twitter.com/IOKL2bl5tO — ?أنيسة (@nissacrf) August 1, 2019

Rihanna VS la vraie vie à Paris

Rihanna quand elle va vouloir aller récupérer du cash à la Banque Postale pic.twitter.com/HCrS3Z4Mxc — Bibou Van de Kamp (@PierroLeBibou) August 1, 2019

Combien de jours avant son premier tweet au sujet des trottinettes ?

Rihanna à Anne Hidalgo lui ordonnant de fermer l’avenue des Champs Élysée de 8h à 9h tous les jours pour faire son jogging matinal pic.twitter.com/t0cLxMjbeP — ? (@TheKingInTears) August 1, 2019

Rihanna à votre avis elle a choisit Free Sfr ou Bouygues ? — Diaraby (@MomoCuccitini) July 31, 2019

Rihanna VS les salons afro de Paris

Certains quartiers de Paris sont pleins de salons de coiffure afro qui présentent des exemples de coupe en devanture, en utilisant souvent… des images de Rihanna, tiens !

rihanna quand elle va voir sa tete sur tous les salons de coiffure à château rouge pic.twitter.com/d0Oq57zUuj — ermafrondite (@fearis4fags) July 31, 2019

Des rabatteurs sillonnent les trottoirs pour convaincre les passantes d’aller se faire coiffer (un article passionnant sur le sujet, tiens). Du coup…

Rihanna elle va passer a Starsbourg St Denis, les ivoiriens vont l’attraper « pétite ti vé coiffer? Avec ton gros front » elle va plus jms revenir en France putain — Gucci Hawke (@UnBaton_) July 31, 2019

Rihanna VS la célébrité à Paris

Les fans de Rihanna sont déjà à faire des vannes sur leur proximité nouvelle avec la chanteuse !

Quand je vais arriver chez Rihanna pour sa crémaillère pic.twitter.com/VzkUdb2DUx — nfr! (@gxgrv) August 1, 2019

Moi quand je vais croiser Rihanna au Franprix à Paris pic.twitter.com/PqXEGD0mRZ — Sagat (@Sogotlo) July 31, 2019

rihanna qui vous voit lui imaginer des vies en dehors du 16e arrondissement pic.twitter.com/08jKHX4MML — thms (@gigatourte) August 1, 2019

Courage Riri, tout va bien se passer… on a une éducation quand même… je crois…

Rihanna qui est obligé de faire un concert à châtelet Les Halles psk ses fans ont attrapés son col pic.twitter.com/Pn0EzY3qZz — ? أنس (@anaoopsss) July 31, 2019

En tout cas les gens sont plus hypés que quand j’ai emménagé à Paris avec mon con de chat, Momo, et à vrai dire, je les comprends.

Bon sinon, Rihanna, tu viens manger à la rédac quand tu veux ok ? J’te paie un banh-mi !

