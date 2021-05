Quoi de prévu ce soir ? De mon côté, par cette chaleur, je resterais bien cloîtrée chez moi en culotte devant un bon docu, volets fermés et ventilo à fond…

Bon, j’ai pas encore de ventilo (et je vis dans le regret), mais au moins j’ai trouvé un programme prometteur, que je te conseille fortement : Révolutions sexuelles.

Qu’est-ce que la révolution sexuelle ? Pourquoi parle-t-on de révolutions au pluriel ? Qui concernent-elles ?

Sorti en 2017, Révolutions sexuelles de Sylvain Desmille retrace les avancées majeures du XXème siècle, de 1948 à nos jours, qui ont notamment participé à l’émancipation des femmes.

Découpé en deux parties, le documentaire s’intéresse tout d’abord au droit au plaisir, avant de se pencher sur la réinvention de l’amour.

Révolutions sexuelles reste disponible sur la plateforme de la chaîne jusqu’au 20 septembre.

Libération des mœurs, droit sur son propre corps, droit à l’avortement : comme Révolutions sexuelles le montre, le chemin entre 1948 a été pavé de combats et d’avancées sociétales, politiques et culturelles.

Le monde a changé, et encore heureux ! Mais la lutte est toujours d’actualité.

En décembre 2017, le rapport « Santé et droits sexuels et reproductifs des femmes en Europe » rendu public par le Commissaire aux Droits humains du Conseil de l’Europe dressait un constat inquiétant :

« Malgré de nombreuses réalisations importantes, les femmes continuent de rencontrer, en Europe, de graves difficultés en ce qui concerne leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs. […]

De plus, dans plusieurs pays européens, des menaces ont recommencé à peser sur la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes ces dernières années, tendant à remettre en question et à affaiblir des engagements de longue date en matière d’égalité de genre et d’universalité des droits des femmes. »