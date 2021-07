Mais en vrai, le bac, tu peux aussi le repasser l’année prochaine et l’avoir, alors sèche tes larmes et profite de tes vacances à Ibiza comme il se doit avant de réellement te mettre au travail à la rentrée.

Plus ton récit comportera de détails sordides, plus tu auras une chance de percer.

Très beau projet de vie oui. Plus il est vieux, plus il est crédule, mieux c’est. Comme le dit le film Beautés empoisonnées avec Sigourney Weaver et Jennifer Love Hewitt :

Et raconter ta vie à la con qui n’intéresse personne afin d’être payée des milles et des cents pour venir à des soirées.

Ouais, j’en profite pour passer mes coups de gueule perso, et alors ? T’es mon patron ? Non alors laisse-moi !

Et qui finissent par te prendre en ligne quand tu es à la cave, mais forcément ça capte pas donc tu rappelles et t’attends encore trente minutes pour qu’on t’apporte la solution suivante :

Mais si c’est pour faire la miskinouche dans la maison, reste chez toi. Fais honneur à toutes celles qui ont raté leur bac en étant à l’origine du plus grand nombre de clashs possible.

Pourquoi ne pas exploiter cet état de fait en essayant d’entrer dans le Guinness Book des records pour ne pas avoir changé de peusli pendant la plus grande période au monde et te faire un max de thunes comme ça ?

Jean-Monique

Le film « Yes Man » a rendue Jean-Monique, jeune effrontée de l'an 2000, totalement YOLO. Elle n'a aucun scrupule à continuer « as a free user » et sa devise est « On ne sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher ».



Tous ses articles