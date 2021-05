Ils l’avaient teasé en janvier avec un #10YearChallenge de qualitey, c’est maintenant officiel : les héros de Zombieland seront de retour le 18 octobre !

Retour à Zombieland : on prend les mêmes et on recommence !

Mêmes acteurs, mêmes poses, même air déterminé pour aller éclater des zombies : rien n’a changé à part peut-être les 30 cm en plus d’Abigail Breslin et la carrière de l’ensemble des acteurs !

En 2009, Emma Stone et Jesse Eisenberg, sans être nouveaux dans le milieu, réalisaient tout de même leurs premiers pas au cinéma.

Depuis la première est devenue une superstar à l’affiche de films comme La La Land ou La Favorite, tandis que le second a brillé dans des films à succès comme The Social Network.

Les voici à nouveau réunis, toujours accompagnés d’Abigail Breslin et de Woody Harrelson, pour casser du zombie et profiter de la vie post-apocalyptique.

10 ans après Bienvenue à Zombieland, voici venue l’heure du Retour à Zombieland, ou Zombieland : Double Tap en anglais.

Une bande-annonce écervelée pour Retour à Zombieland

Tallahassee, Columbus, Little Rock et Wichita se portent bien dans la bande-annonce de Retour à Zombieland.

La preuve : ils viennent tout juste d’emménager à la maison blanche et passent de longs dimanches dans les champs à se rouler dans la paille et à allumer les morts-vivants avec des gros calibres.

Ils sont devenus experts dans la matière et ça tombe plutôt bien, puisque les États-Unis sont toujours ravagés par des hordes de zombies, qui semblent avoir évolué depuis 2009.

D’après la bande-annonce, cette « famille » détraquée n’est pas la seule à avoir fait de l’extermination de zombies tout un art.

Retour à Zombieland accueille de nouvelles têtes

Sans que l’on en sache bien plus sur l’intrigue, il est déjà possible de dire que Retour à Zombieland présentera de nouveaux personnages, tout aussi dérangés que Tallahassee, Columbus, Little Rock et Wichita.

En tête de liste : Rosario Dawnson, que tu as peut-être déjà vue dans Luke Cage ou Jane The Virgin, en tueuse de zombie qui ne fait pas dans la dentelle.

Mais aussi Zoey Deutch (Petits coups montés), Avan Jogia (Victorious), Thomas Middleditch (Godzilla II) et Luke Wilson (Charlie et ses drôles de dames).

Pour ce nouveau film mêlant comédie et horreur, Rhett Reese et Paul Wernick s’occupent du scénario, aux côtés de Dave Callaham. En sachant que Reese et Wernick ont travaillé sur Deadpool 2, tu peux t’attendre à du gros n’importe quoi pour Retour à Zombieland !

Ruben Fleischer reprendra quant à lui sa place derrière la caméra.

Alors, hâte d’être le 18 octobre ?

