Les arguments ont déjà été déployés, j'ai l'impression que c'est toujours le même dialogue de sourds entre des gens qui expliquent posément et les autres qui se plaignent des méchants-grévistes-preneurs-d'otage sans lire les réponses apportées

Perso, si cette réforme du bac était passée avant l'année de ma terminale, je n'aurais tout simplement pas eu le bac, ayant pour des raisons de santé été obligé.e de rater plusieurs mois de cours. Et encore, ce n'est qu'un exemple parmi mille autres, de quelqu'un venant d'un lycée plutôt côté.



Soutien aux profs grévistes, vous avez bien raison ! Merci d'être à l'avant-garde de la mobilisation actuellement. Vous avez du courage de tenir bon, alors que vous êtes méprisé.e.s par les dirigeant.e.s, que votre profession se dégrade de plus en plus faute de moyens, face aux pressions psychologiques mises actuellement etc... En espèrant qu'on arrivera à mettre en échec cette réforme et le gouvernement !