Je t’ai parlé il y a quelques semaines de Respire, une marque toute jeune et très chouette qui a créé ses premiers déodorants naturels made in France.

Aujourd’hui, Respire annonce la sortie d’un tout nouveau produit !

Le spray solaire de Respire arrive pour l’été

Et c’est à point nommé que cette nouveauté arrive, puisqu’il devrait ENFIN arrêter de faire un temps dégueulasse dès la semaine prochaine (pour plus de prévisions météo de qualité, n’hésitez pas à me contacter à ilpleutencoresamè[email protected]).

BREF, Respire sort son premier produit solaire, et c’est trop cool ! Il s’agit plus exactement d’un spray solaire à SPF30.

Il est déjà en vente sur le site de Respire et coûte 19,90€. Attention, il est en édition limitée, alors ne passe pas à côté !

Qu’est-ce qu’il a de spécial, le spray solaire Respire ?

Comme les déodorants de la marque, ce nouveau produit est conçu à base d’ingrédients sains et d’origine naturelle (à 98%) comme les huiles de sésame et d’amande douce et l’herbe du tigre.

Les filtres à UV qu’il contient sont 100% minéraux et donc non nocifs pour l’organisme. Par ailleurs, il ne présente aucun risque pour la faune et la flore des océans, donc tu pourras te baigner en toute sérénité avec !

En parlant de ça, il promet également de résister à l’eau et de pénétrer rapidement la peau en lui laissant un voile satiné. J’ai HÂTE d’être à la plage cet été.

Tu pars où, toi, d’ailleurs ?

Est-ce que tu as pu testé les déodorants Respire, toi ?

