Après des semaines de teasing, la jolie marque Respire revient avec deux nouveautés très demandées par leurs consommateurs.

Et cette fois, il s’agit non pas de déodorants mais de produits solides !

Le tout nouveau shampoing solide Respire

C’est d’abord un shampoing solide qui rejoint la team Respire, pour ravir les amateurs et amatrices de cosmétique zéro déchet.

Fabriqué en France (tout comme le reste des produits de la marque), il est formulé à base d’huile d’amande douce, d’avoine et de cameline afin de nourrir les cheveux et d’éviter l’effet asséchant que peuvent avoir certains shampoings solides.

Pour autant, grâce à un dérivé de l’huile de coco, il mousse bien sans être décapant pour le cheveu.

En plus de ça, il sent bon le propre, donc c’est un gros oui pour moi !

Shampoing solide 75g, Respire, 8,90€

Le nouveau savon surgras de Respire

Avec le shampoing, un savon surgras fait lui aussi son apparition chez Respire.

Il est enrichi en 3 huiles végétales : huile de graines de lin, huile d’amande douce, et huile de cameline. C’est ce qui fait qu’il dépose un film protecteur sur la peau qui en ressort douce et non asséchée.

Son odeur de poire sauvage est très délicate, et il coûte 4,90€.

Savon surgras 100g, Respire, 4,90€

Ces deux nouveautés sont disponibles en exclusivité sur le site de Respire pour l’instant, et tu peux d’ailleurs acheter un coffret qui les contient toutes les deux, pour le prix de 12,40€.

Coffret solide, Respire, 12,40€

Je te ferai des retours sur les produits quand je les aurai testés pendant un certain temps si ça t’intéresse !

